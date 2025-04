Gewinne in Wien: ATX Prime zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen

Der ATX Prime tendiert im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 0.32 Prozent stärker bei 2’051.36 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.004 Prozent auf 2’044.81 Punkte an der Kurstafel, nach 2’044.72 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 2’044.81 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2’052.05 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Der ATX Prime lag vor einem Monat, am 28.03.2025, bei 2’097.75 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.01.2025, wies der ATX Prime einen Stand von 1’897.48 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wies am vorherigen Handelstag, dem 26.04.2024, einen Wert von 1’779.08 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2025 ging es für den Index bereits um 12.35 Prozent nach oben. Der ATX Prime markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2’190.23 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1’745.07 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell ZUMTOBEL (+ 3.53 Prozent auf 4.70 EUR), STRABAG SE (+ 2.45 Prozent auf 71.10 EUR), FACC (+ 1.41 Prozent auf 7.18 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1.27 Prozent auf 31.90 EUR) und voestalpine (+ 1.15 Prozent auf 22.94 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen derweil Addiko Bank (-2.82 Prozent auf 18.95 EUR), Vienna Insurance (-0.49 Prozent auf 40.95 EUR), Raiffeisen (-0.35 Prozent auf 23.06 EUR), Kapsch TrafficCom (-0.30 Prozent auf 6.70 EUR) und Palfinger (-0.18 Prozent auf 28.45 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Raiffeisen-Aktie das grösste Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 26’088 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX Prime mit einer Marktkapitalisierung von 24.607 Mrd. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Werte auf

Die Marinomed Biotech-Aktie hat mit 0.93 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. OMV-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9.56 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.ch