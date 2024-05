Galderma-Aktie mit Potenzial? So könnte es für den Börsenneuling weitergehen

• Galderma mit erfolgreichem Börsendebüt• Jahresprognose nach starkem Jahresauftakt bestätigt• Wachstumspotenzial für die Galderma-Aktie

So war Galdermas erster Monat an der Börse

Erst vor wenigen Wochen, am 22. März, ging die ehemalige Nestlé-Tochter Galderma an die Schweizer Börse. Und der erste Monat nach dem Börsenstart des Unternehmens verlief vielversprechend. Die Anleger zeigten sich begeistert von dem Dermatologieunternehmen und so war der Börsengang mehrfach überzeichnet. Schon an ihrem ersten Handelstag stiegen die Anteilsscheine von Galderma bis auf letztlich 64 Franken. Verglichen mit dem Ausgabepreis von 53 Franken bedeutete dies ein Plus von rund 20,75 Prozent. Und auch in den folgenden Wochen lief es für die Galderma-Aktie gut. Seit Börsenstart hat das Papier 33,13 Prozent auf 70,56 Franken zugelegt (Stand: 07.05.2024).

Zuletzt sorgte auch die Bilanz für das erste Quartal für Euphorie. Zum ersten Mal veröffentlichte der Börsenneuling am 24.04.2024 seine Ergebnisse für das vorangegangene Quartal. Im Berichtszeitraum erzielte Galderma einen 2,3 Prozent höheren Nettoumsatz von 1,07 Milliarden US-Dollar und konnte damit erstmals die Milliarde-Marke übertreffen. Insgesamt sei das Plus vor allem auf ein höheres Verkaufsvolumen zurückzuführen, erklärte Galderma in der entsprechenden Mitteilung.

Vielversprechende Aussichten

Nach dem "starken Jahresauftakt" bestätigte das Unternehmen ausserdem seine Prognose für das Gesamtjahr 2024. So erwarte Galderma ein währungsbereinigtes Wachstum des Nettoumsatzes von 7 bis 10 Prozent im Vorjahresvergleich.

Doch nicht nur der Ausblick auf die Geschäftsergebnisse ist vielversprechend. Zudem stehe auch ein Aufstieg in den bedeutendsten Schweizer Aktienindex SMI im Raum. Dieser besteht aus den 20 grössten Titeln aus dem Swiss Performance Index (SPI) und deckt damit rund 80 Prozent der Gesamtkapitalisierung des Schweizer Aktienmarktes ab. Angesichts der aktuellen Position von Galderma als eines der führenden börsennotierten Unternehmen in der Schweiz dürften die Chancen auf eine baldige Aufnahme in den SMI vielversprechend sein. Zusätzlich verzeichnet die Galderma-Aktie ein starkes Handelsvolumen, was im SMI bevorzugt wird, um die Liquidität des Index zu gewährleisten.

Wie cash.ch erklärt, enthält der relevante Markt für Galderma im Dermatologiegeschäft derzeit rund 87 Milliarden US-Dollar. In den vergangenen fünf Jahren verzeichnete das Marktvolumen ein durchschnittliches Wachstum von rund sieben Prozent pro Jahr. Galderma konnte im selben Zeitraum um rund 12 Prozent jährlich steigen und somit deutliche Marktanteilsgewinne verzeichnen. Auch für die kommenden fünf Jahre erwarten Experten ein vielversprechendes durchschnittliches Wachstum von 5 bis neun Prozent im Jahr für den relevanten Markt von Galderma. Die wichtigsten Wachstumstreiber sollen dabei die steigende Nachfrage nach ästhetischen Schönheitsprodukten- und eingriffen, der wachsende Wohlstand sowie das zunehmende Gesundheitsbewusstsein in Schwellenländern und das Werbepotenzial von digitalen und sozialen Medien sein.

Potenzial für die Aktie?

Die St. Galler Kantonalbank zeigte sich zuletzt ebenfalls optimistisch für die Papiere von Galderma. "In unserem Bewertungsmodell gehen wir für den Zeitraum zwischen 2024 und 2027 von einem jährlichen Umsatzwachstum von rund 12 Prozent aus. Damit liegen wir im Rahmen der Unternehmenszielsetzung, die ein Wachstum zwischen 10 bis 15 Prozent anstrebt", zitiert cash.ch aus einer entsprechenden Notiz.

Für die darauffolgenden Jahre erwarten die Experten einen gradualen Rückgang des jährlichen Wachstums auf 8,5 Prozent. Die operative Kernmarge auf EBITDA-Ebene wird bis 2027 voraussichtlich auf 26,5 Prozent steigen, was am unteren Ende des vom Management angestrebten Margenkorridors von 26 bis 28 Prozent liegt.

Die St. Galler Kantonalbank stellt fest, dass basierend auf ihren Schätzungen und unter der Annahme, dass das Unternehmen das gesetzte Zielband erreicht, ein zusätzliches Potenzial von mehr als 15 Prozent zum aktuellen Aktienkurs besteht. Aus diesem Grund wird die Aktie als 'Opportunität' in das Aktienuniversum der Bank aufgenommen.

Die erwartete Kurssteigerung der Aktie hängt jedoch davon ab, ob die ehrgeizigen Wachstumsziele erreicht werden. Die Analysten der St. Galler Kantonalbank identifizieren potenzielle Risiken, die das Erreichen dieser Ziele gefährden könnten, insbesondere im Bereich ästhetischer Schönheitsprodukte, deren Absatz stark vom verfügbaren Konsumeinkommen abhängig ist. Eine mögliche wirtschaftliche Abkühlung könnte sich demnach negativ auf den Absatz in diesem Bereich auswirken.

Darüber hinaus sei der Markt, insbesondere im preisgünstigen Segment, von zahlreichen neuen Wettbewerbern geprägt, was zu einem herausfordernden Wettbewerbsumfeld führe. Galderma fokussiert sich jedoch hauptsächlich auf das hochpreisige Segment und sollte dank seiner etablierten Marken in diesem Bereich besser gegen Konkurrenz geschützt sein. Ein potenzielles Kursrisiko könnte durch Aktienverkäufe des Eigentümer-Konsortiums entstehen, die jedoch erst nach Ablauf einer Sperrfrist von 180 Tagen nach dem Börsengang möglich sind. Solche Verkäufe oder Platzierungen könnten wiederum zu einem gewissen Verkaufsdruck auf die Aktie führen.

Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.