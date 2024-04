Vielversprechendes Potenzial: Gelingt Galderma schon bald der Aufstieg in den SMI?

• Börsen-Neuzugang in der Schweiz• Galderma-Erstkurs deutlich über Ausgabepreis• Aufstieg in SMI möglich

Vergangenen Monat ist die Aktie des Schweizer-Dermatologie-Spezialisten Galderma an der Börse angekommen und verzeichnete bereits in den ersten Handelsminuten hohe Kursgewinne. Der erst bezahlte Kurs des Börsen-Neuzugangs lag mit 61,00 Schweizer Franken deutlich über dem Ausgabepreis von 53 Franken - das sind ganze 15 Prozent. Die Bewertung des Unternehmens lag somit bei rund 14,5 Milliarden Franken. Der Börsengang war zudem um ein Vielfaches überzeichnet. Galderma-Chef Flemming Örnskov sagte im Zuge des Börsengangs: "Wir freuen uns über die überwältigend positive Nachfrage, die wir in den vergangenen Wochen erhalten haben." Der Erfolg am ersten Handelstag ist auch für die an der Transaktion beteiligten Banken wichtig. Galderma könnte weitere IPO-Kandidaten ermutigen, den Schritt an die Börse zu wagen, und damit die jahrelange Flaute beenden.

Der Börsengang

Die ehemalige Nestlé-Sparte hatte ihren Börsengang an der SIX im Vorhinein gross angekündigt. Insgesamt wurden an der Börse rund 37,2 Millionen neue und rund 0,28 Millionen bestehende Aktien platziert. Das Unternehmen wurde 2019 von Nestlé abgespalten und für 10,2 Milliarden Franken an ein von EQT geführtes Konsortium verkauft. Jenem Konsortium gehören auch die Staatsfonds GIC aus Singapur und die Abu Dhabi Investment Authority an. Alle drei halten mit rund 80 Prozent weiterhin eine klare Mehrheit an Galderma.

Galderma bald schon im SMI?

Der Swiss Markt Index, kurz SMI , ist der bedeutendste Aktienindex in der Schweiz. Er besteht aus den 20 grössten Titeln aus dem Swiss Performance Index und deckt rund 80 Prozent der Gesamtkapitalisierung des Schweizer Aktienmarktes ab. Wird ein Unternehmen in den SMI aufgenommen, zählt es zu den mächtigsten Börsenfirmen der Schweiz. Eine Aufnahme in den Blue-Chip-Index ist damit ein erheblicher Reputationsgewinn und steigert die Bekanntheit der Firma deutlich. Zusätzlich werden die im SMI enthaltenen Gesellschaften noch intensiver gehandelt, da die Titel für eine Abbildung des Index gekauft werden müssen. Wie wahrscheinlich ist es, dass Galderma Teil des SMI wird?

Um Teil des SMI zu werden, zählen insbesondere der durchschnittliche Free Float, die Marktkapitalisierung der letzten zwölf Monate im Verhältnis zur Kapitalisierung des gesamten SPI sowie der kumulierte Orderbuch-Umsatz der vergangenen zwölf Monate im Verhältnis zum Gesamt-Umsatz des SPI zu den ausschlaggebenden Faktoren. Diese Kriterien gelten auch für einen Ausschluss aus dem Index. Im Fall von Galderma dürften die Aussichten auf eine baldige Aufnahme in den SMI gut aussehen, denn der Hautpflege-Konzern zählt bereits jetzt zu den grössten börsennotierten Unternehmen in der Schweiz. Darüber hinaus wird die Galderma-Aktie gut gehandelt - im SMI werden gut gehandelte Aktien bevorzugt, denn so kann sichergestellt werden, dass der Index liquide bleibt. Die Indexkommission strebt eine ausgewogene Branchenrepräsentation an, Galderma hat daher gute Chancen, denn der Schweizer Dermatologie-Spezialist ist gerade einmal der Dritte seiner Art im Bereich Gesundheit. Nur die Novartis-Töchter Alcon und Sandoz sind ebenfalls an der Börse. Zu guter Letzt kann Galderma mit seiner finanziellen Performance überzeugen, was ein weiterer wichtiger Faktor für eine Aufnahme in den SMI ist.

Fokus auf Dermatologie

Der auf Hautpflege und Behandlung von Hautkrankheiten spezialisierte Konzern wurde 1981 als Joint Venture des Kosmetikkonzerns L’Oréal und des Nahrungsmittelriesen Nestlé gegründet. Galderma hat drei zentrale Geschäftsbereiche inne: In der Hautpflege besitzt Galderma verschiedene Marken für rezeptfreie Haut- und Sonnencremes, etwa Cetaphil und Alastin. Auch im Bereich der injizierbaren Ästhetik verfügt das Unternehmen über Wirkstoffe, die Schönheitschirurgen etwa zur Behandlung von Falten verabreichen. Grösster Konkurrent Galdermas ist hier der Botox-Hersteller Allergan. Im Bereich der therapeutischen Dermatologie entwickelt Galderma neuartige, verschreibungspflichtige Medikamente gegen Hautkrankheiten wie Akne oder Schuppenflechte.

