freenet-Aktie gesucht: Prognose für 2024 nach Wachstum teilweise erhöht

Die Umsatzerlöse stiegen im Neunmonatszeitraum um 2,9 Prozent auf 1,816 Milliarden Euro. Das ermöglicht es dem Telekomdienstleister nun, 2024 moderat wachsende Umsatzerlöse anzukündigen statt nur stabile.

Das EBITDA liegt per Ende September erwartungsgemäss bei 380,0 (Vorjahr 376,8) Millionen Euro. Entsprechend verengte freenet die EBITDA-Prognose auf 500 bis 515 Millionen Euro. Damit wird das untere Ende der Prognosespanne um 5 Millionen Euro angehoben.

Der Free Cashflow liegt nach neun Monaten mit 219,9 Millionen Euro auf Vorjahresniveau und leicht über den Erwartungen. Daher kann die Guidance für den Free Cashflow auf 270 bis 285 Millionen Euro präzisiert und erhöht werden. Bislang hatte freenet 260 bis 280 Millionen Euro angekündigt.

Die Abonnentenzahl von freenet (Mobilfunk + TV) stieg auf knapp 10,0 Millionen von 9,5 Millionen zum Jahresende 2023. Haupttreiber hierfür war das Netto-Neukundenwachstum von Waipu.tv.

freenet will operativen Gewinn bis 2028 um ein Fünftel steigern

Der Mobilfunk- und TV-Anbieter freenet sieht sich in den kommenden Jahren auf Wachstumskurs. 2028 werde ein Gewinn aus dem Tagesgeschäft von mindestens 600 Millionen Euro erwartet, wie der Vorstand in einer Telefonkonferenz mit Investoren und Analysten am Freitag mitteilte. Das wäre ein Anstieg um rund einem Fünftel verglichen mit 2023, als operativ vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) gut 500 Millionen Euro verdient wurde. Dabei setzt der MDAX-Konzern auf kräftiges Wachstum bei seinem Fernsehangebot.

So soll sich die Zahl der Waipu.tv-Kunden bis 2028 auf 3,5 Millionen knapp verdoppeln. Ende September 2024 waren es 1,8 Millionen.

Der freie Barmittelzufluss soll sich in den kommenden drei Jahren dann auf 330 Millionen Euro deutlich verbessern. freenet übertrifft mit seinen Mittelfristzielen die Schätzungen, der von Bloomberg befragten Analysten.

Am Vorabend hatte das Unternehmen bereits seine Zahlen für das dritte Quartal veröffentlicht und sich dabei zuversichtlicher für das Gesamtjahr 2024 gezeigt.

Mit Blick auf die bekannten Ziele für 2025 sieht Unternehmenschef Christoph Vilanek den Konzern zudem "auf gutem Weg", diese zu erreichen, wie er am Freitag sagte. Anleger quittierten die aktuellen Nachrichten am Freitag mit einem Kurssprung von über 5 Prozent.

Zeitweise klettert die freenet-Aktie im XETRA-Handel um 5,12 Prozent auf 28,72 Euro.

DOW JONES / (awp international)