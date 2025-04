UBS-Aktie rutscht ab: 180 Mitarbeiter in Italien entlassen

Von einem Reorganisationsverfahren sind 18 Mitarbeitende der Tochter UBS Fiduciaria und 162 Mitarbeitende der UBS Europe SE betroffen.

Man plane "eine Angleichung des Geschäftsmodells und eine operative Harmonisierung der Struktur" sowie eine Angleichung der Funktionen, bestätigte die Bank am Dienstag gegenüber der italienischen Nachrichtenagentur Ansa entsprechende Gewerkschaftsangaben. Italien bleibe für die Gruppe aber ein strategischer Standort für künftiges Wachstum.

Die Gewerkschaften verlangen nun "unverzüglich" ein Treffen mit der UBS, wie Fabi, Fisac, Uilca, First und Unisin in einer gemeinsamen Erklärung erklärten. Die Arbeitnehmervertreter seien sich zwar bewusst, dass der Zusammenschluss von UBS und Credit Suisse Anpassungen mit sich bringe.

Die Bank verzichte aber nur drei Monate vor dem Start der neuen Einheit "auf fast einen Drittel" seiner Mitarbeitenden. Nach Ansicht der Gewerkschaften könne die Lösung nicht immer im Personalabbau liegen.

An der SIX bewegt sich die UBS-Aktie am Mittwoch zeitweise um 0,82 Prozent nach unten auf 26,58 Franken.

ra/to

Zürich (awp)