Freundlicher Handel: TecDAX zum Ende des Dienstagshandels mit Gewinnen

Der TecDAX legte im XETRA-Handel zum Handelsende um 1.36 Prozent auf 3’636.98 Punkte zu. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 638.554 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0.797 Prozent auf 3’616.85 Punkte an der Kurstafel, nach 3’588.24 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3’645.51 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 3’607.79 Einheiten.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.02.2025, wies der TecDAX 3’777.13 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Der TecDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 30.12.2024, bei 3’417.15 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2024, wies der TecDAX einen Stand von 3’454.38 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2025 stieg der Index bereits um 5.83 Prozent. Das TecDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 3’905.01 Punkten. Bei 3’403.34 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im TecDAX

Die Top-Aktien im TecDAX sind derzeit CANCOM SE (+ 4.99 Prozent auf 23.56 EUR), Formycon (+ 3.93 Prozent auf 23.80 EUR), TeamViewer (+ 2.76 Prozent auf 12.28 EUR), Kontron (+ 2.71 Prozent auf 22.74 EUR) und PNE (+ 2.40 Prozent auf 14.48 EUR). Schwächer notieren im TecDAX derweil Carl Zeiss Meditec (-3.05 Prozent auf 58.75 EUR), United Internet (-1.42 Prozent auf 18.72 EUR), JENOPTIK (-0.26 Prozent auf 19.04 EUR), Eckert Ziegler (+ 0.00 Prozent auf 55.55 EUR) und 1&1 (+ 0.13 Prozent auf 15.20 EUR).

Welche Aktien im TecDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im TecDAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 5’128’037 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im TecDAX mit einer Marktkapitalisierung von 287.855 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die United Internet-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 10.14 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5.87 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.ch