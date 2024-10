Expedia-Aktie schiesst hoch: Uber prüft mögliche Akquisition von Expedia

• Uber erwägt wohl Übernahme von Expedia• Expedia hat schwierige Zeiten hinter sich• Expedia-Anleger feiern die Nachrichten

Uber prüft offenbar ein mögliches Übernahmeangebot für das Online-Reisebüro Expedia. Das berichtete die Financial Times am Vorabend. Anleger nehmen diese Nachricht dankend an und schicken die Expedia-Aktie im vorbörslichen NASDAQ-Handel zuletzt um 6,4 Prozent nach oben bis auf 160,50 US-Dollar. Für die Papiere des Fahrdienstvermittlers Uber geht es derweil vorbörslich an der NYSE um 1,95 Prozent bergab auf 80,30 US-Dollar.

Uber & Expedia: Übernahmeüberlegungen?

Wie dem Artikel der Financial Times zu entnehmen ist, fänden derzeit noch keine aktiven Gespräche statt. Es handele sich bislang lediglich um Überlegungen. Hinsichtlich der Verbindungen von Uber-CEO Dara Khosrowshahi zu Expedia - er fungierte 2005 bis 2017 als CEO der Expedia Group - würde dies jedoch durchaus Sinn ergeben, merkte Skift, eine Nachrichtenseite der Reisebranche, an. Skift zufolge wäre solch ein Uber-Expedia-Deal die bislang grösste Übernahme des Fahrdienstvermittlers.

Wie die Financial Times weiter unter Berufung auf nicht bekannte Quellen berichtete, habe sich Uber in den letzten Monaten an Berater gewandt, um die Machbarkeit einer solchen Übernahme zu prüfen. Demzufolge wäre jeder Ansatz wohl "freundlich", Khosrowshahi dürfte sich aber aus möglichen Verhandlungen zurückziehen.

Rettung für Expedia?

Expedia hat turbulente Zeiten hinter sich. An der NASDAQ weist das Papier seit Jahresstart einen kleinen Abschlag von 0,63 Prozent auf. Nachdem der Reisevermittler Anfang Februar gemischte Quartalsergebnisse, schwache Prognosen und zusätzlich noch den Abgang von CEO Peter Kern gemeldet hatte, stürzte die Aktie ab. Unter den neuen Unternehmensspitze Ariane Gorin konnten sich die Titel zuletzt wieder etwas erholen. "Expedia ist ein Unternehmen mitten in einer Trendwende. Es gibt erste Anzeichen für Fortschritte", zitiert MarketWatch Naveen Jayasundarum, den leitenden Analysten bei ClearBridge Investments.



Ob es nun tatsächlich zu einer Übernahme kommen wird und diese Expedia wieder auf die Beine helfen kann, bleibt abzuwarten.



Redaktion finanzen.ch