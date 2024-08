Uber-Aktie tiefer: Robo-Taxis von GM-Tochter Cruise buchbar

Die Partnerschaft soll im kommenden Jahr an den Start gehen. Der Cruise-Konkurrent Waymo bietet bereits seit vergangenem Herbst neben der eigenen App auch Fahrten via Uber an.

Der Fahrdienst-Vermittler hatte einst versucht, eigene Software zum autonomen Fahren zu entwickeln. Das Projekt wurde jedoch aufgegeben, nachdem ein Testwagen bei einer abendlichen Probefahrt eine Frau tötete, die eine Schnellstrasse überquerte. Es ist der einzige bisher bekannte tödliche Unfall mit einem selbstfahrenden Auto.

Die General-Motors-Tochter Cruise war in den vergangenen Jahren auf einem rasanten Expansionskurs. Sie stoppte jedoch ihre Fahrzeuge für mehrere Monate nach einem Unfall im vergangenen Oktober, bei dem eine Fussgängerin in San Francisco mehrere Meter von einem der Autos mitgeschleppt wurde. Cruise ist gerade erst dabei, seine Fahrzeuge zunächst mit Sicherheitsfahrern am Steuer wieder in mehreren US-Städten auf die Strasse zu bringen.

Die Uber-Aktie notiert im vorbörslichen Handel an der NYSE zeitweise 1,08 Prozent im Minus bei 72,52 US-Dollar. San Francisco (awp/sda/dpa)