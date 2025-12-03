|
03.12.2025 08:28:43
EUREX/Renten-Futures knapp behauptet
DOW JONES--Knapp behauptet zeigen sich am Mittwochvormittag die deutschen Renten-Futures. Die Seitwärtsbewegung auf dem niedrigeren Niveau hält damit an. Händler fürchten allerdings einen Durchbruch nach unten mit folgender Trendbeschleunigung, falls der Haltebereich über 128 Prozent brechen sollte.
Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures verliert 4 Ticks auf 128,27 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 128,36 Prozent und das Tagestief bei 128,27 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 24.028 Kontrakte. Der Buxl-Futures verliert 10 Ticks auf 112,46 Prozent. Der Bobl-Futures verliert 5 Ticks auf 117,64 Prozent.
DJG/mod/gos
(END) Dow Jones Newswires
December 03, 2025 02:29 ET (07:29 GMT)
