EUREX/Renten-Futures knapp behauptet

DOW JONES--Knapp behauptet zeigen sich am Mittwochvormittag die deutschen Renten-Futures. Die Seitwärtsbewegung auf dem niedrigeren Niveau hält damit an. Händler fürchten allerdings einen Durchbruch nach unten mit folgender Trendbeschleunigung, falls der Haltebereich über 128 Prozent brechen sollte.

Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures verliert 4 Ticks auf 128,27 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 128,36 Prozent und das Tagestief bei 128,27 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 24.028 Kontrakte. Der Buxl-Futures verliert 10 Ticks auf 112,46 Prozent. Der Bobl-Futures verliert 5 Ticks auf 117,64 Prozent.

December 03, 2025 02:29 ET (07:29 GMT)