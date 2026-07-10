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10.07.2026 08:17:40
EUREX/Bund-Future zieht an
DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures steigt am Freitagmorgen bis 8.15 Uhr um 30 Ticks auf 125,71 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 125,71 Prozent und das Tagestief bei 125,37 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 32.083 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mpt/cln
(END) Dow Jones Newswires
July 10, 2026 02:17 ET (06:17 GMT)
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