03.10.2025 08:52:39
EUREX/Bund-Future im Verlauf trendlos
DOW JONES--Der Bund-Future notiert am Freitag im Verlauf knapp behauptet. Der Dezember-Kontrakt verliert 2 Ticks auf 128,68 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 128,74 Prozent und das Tagestief bei 128,63 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 33.234 Kontrakte. Der Bobl-Futures verliert 4 Ticks auf 117,86 Prozent. Mit Blick auf den Datenkalender zeigt sich nicht, wo ein Impuls im Tagesverlauf herkommen sollte. Wichtige Unterstützungen zeigen sich bei 127,88 und 127,61 mit dem Anfang September markierten Kontrakttief. Widerstände lokalisieren die Marktstrategen bei 129,13 und 129,44/66.
DJG/thl/cln
(END) Dow Jones Newswires
October 03, 2025 02:52 ET (06:52 GMT)
Krypto-ETPs im Fokus: Regulierung, Verwahrung & Produktentwicklung | BX Swiss TV
David Kunz spricht mit Vera Claas, Geschäftsführerin von nxtAssets über die Zukunft von Krypto-ETPs. Im Fokus stehen physisch hinterlegte Bitcoin- und Ethereum-Produkte, regulatorische Rahmenbedingungen und die strategische Ausrichtung des Unternehmens. Auch geplante Produktentwicklungen und Zielgruppen kommen zur Sprache.
Themen im Video:
🔹 Die Idee hinter nxtAssets
🔹 warum physische Besicherung und Verwahrung ein echter Gamechanger für Bitcoin- und Ethereum-ETPs sind
🔹 regulatorische Vorteile im Vergleich zu internationalen Anbietern
🔹 institutionelle Investoren, Due Diligence und Vertrauen
🔹 Zukunftspläne: Baskets, neue ETPs & digitale Assets
🔹 Defi & Ethereum – das persönliche Lieblingsprojekt von Vera Claas
