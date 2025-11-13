DyDo DRINCO Aktie 1261136 / JP3488400007
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
13.11.2025 06:21:33
Erste Schätzungen: DyDo DRINCO legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
DyDo DRINCO wird voraussichtlich am 27.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 67,21 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei DyDo DRINCO noch ein Gewinn pro Aktie von 74,56 JPY in den Büchern gestanden.
1 Analyst erwartet einen Umsatz von 62,25 Milliarden JPY – das wäre ein Abschlag von 0,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 62,59 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Gewinn je Aktie von 56,96 JPY aus. Im Vorjahr waren 120,66 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst 235,90 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 237,19 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu DyDo DRINCO INC
|
06:21
|Erste Schätzungen: DyDo DRINCO legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
26.08.25
|Ausblick: DyDo DRINCO stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
12.08.25
|Erste Schätzungen: DyDo DRINCO vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu DyDo DRINCO INC
3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Parker-Hannifin, JPMorgan Chase & Dollarama mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Parker-Hannifin
✅ JPMorgan Chase
✅ Dollarama
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerHoffen auf US-Zolldeal und Ende für Shutdown: SMI letztlich mit Gewinnen -- DAX schliesst in Grün -- US-Börsen uneinheitlich - Dow-Rekord-- Asiens Börsen schlussendlich mehrheitlich moderat höher
Am heimischen Aktienmarkt waren Gewinne zu sehen. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich ebenfalls mit Aufschlägen. Die US-Börsen schlossen zur Wochenmitte auf unterschiedlichem Terrain. In Fernost ging es mehrheitlich leicht aufwärts.