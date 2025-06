EQS-News: Weng Fine Art: Verkauf der Artnet-Beteiligung vollzogen

EQS-News: Weng Fine Art AG / Schlagwort(e): Verkauf

Pressemeldung vom 11. Juni 2025 Weng Fine Art: Verkauf der Artnet-Beteiligung vollzogen Der Verkauf der Beteiligung an der artnet AG (Artnet) wurde nunmehr vollzogen und der Kaufpreis in Höhe von knapp 20 Mio. EUR für die übernommenen Artnet-Aktien an Rüdiger K. Weng und die von ihm beherrschten Gesellschaften bezahlt. Auf die Weng Fine Art AG (WFA) entfielen von diesem Betrag 15.187.500 EUR. Den hohen Cash-Zufluss wird die WFA vor allem zur Reduzierung ihrer Bankverbindlichkeiten verwenden und im Zuge dessen in den kommenden Monaten die Zusammenarbeit mit drei Banken vorerst beenden. Damit reduziert sich der Kreis der Finanzierungspartner demnächst auf drei oder vier Institute. Den verbleibenden Teil der Zuflüsse plant das Management u.a. in den Aufbau vielversprechender neuer Geschäftsfelder zu investieren. Hierzu wird der Vorstand im weiteren Verlauf des Jahres Ausführungen machen. Zu Diskussionen über einen möglicherweise noch höheren Übernahmepreis an die Artnet- Aktionäre nimmt WFA-CEO Rüdiger K. Weng wie folgt Stellung: „Aus meiner Sicht sind die Spekulationen auf eine eventuell noch höhere Gegenleistung im Rahmen des Übernahmeverfahrens für die Aktionäre abwegig. Beowolff Capital dürfte inzwischen mehr als 70 % der Aktien erworben bzw. zugesichert bekommen haben, sodass kein Raum mehr für ein erfolgversprechendes Gegenangebot von irgendeiner Seite aus besteht.“ Zu Hoffnungen auf einen höheren Preis in einem eventuellen Squeeze-Out-Verfahren ist die Meinung von Rüdiger K. Weng die Folgende: „Aus dem Vermögen und den Einnahmen der Artnet haben sich Hans Neuendorf sowie Family & Friends über zwei Jahrzehnte lang kontinuierlich bedient, bis sowohl das Eigenkapital als auch der Cash-Bestand völlig aufgezehrt waren. Artnet hätte ohne Kapitalzufuhr von außen in den nächsten Wochen oder Monaten wahrscheinlich Insolvenz anmelden müssen. Vor diesem Hintergrund ist der von mir ausgehandelte Kaufpreis von 11,25 EUR je Aktie bereits optimiert und nur über den sehr wertvollen Brand sowie den Datenschatz von Artnet zu rechtfertigen. Dagegen erwarte ich katastrophale operative Geschäftsergebnisse für 2024 und 2025, die Artnet demnächst veröffentlichen muss. Ich halte es vor diesem Hintergrund für äußerst unwahrscheinlich, dass in einem eventuellen Squeeze-Out-Verfahren ein noch höherer Preis erzielen werden könnte. Deshalb haben die WFA und ich für meine Firmen entschieden, alle von uns gehaltenen Artnet-Aktien an Beowolff Capital zu verkaufen. Es ist aber möglich, dass sich die WFA zu einem späteren Zeitpunkt an dem neuen Unternehmen, das aus der Zusammenführung von u.a. Artnet und Artsy entstehen soll, beteiligen wird.“ Über die Weng Fine Art Die Weng Fine Art AG (WFA) ist ein führendes Kunsthandelsunternehmen in Europa. Das Unternehmen mit Sitz in Monheim am Rhein wurde 1994 von Rüdiger K. Weng gegründet und ist seit 2012 die einzige an der Börse gelistete Kunsthandelsgesellschaft in Europa. Mit derzeit drei Geschäftsbereichen und einem Team aus Kunst-, Finanz- und Digital Experten betreut das Unternehmen Kunden auf der ganzen Welt. Im Fokus des Unternehmens stehen dabei der Handel von Werken international renommierter Künstler des 20. und 21. Jahrhunderts wie Pablo Picasso, Henri Matisse, Edvard Munch, Emil Nolde, Ernst Ludwig Kirchner, Wassily Kandinsky, Andy Warhol, Gerhard Richter, Joseph Beuys, Ai Weiwei, Damien Hirst und Robert Longo. Die Weng Fine Art konzentriert sich derzeit auf das Business-to-Business-Geschäft und beliefert die großen internationalen Auktionshäuser sowie namhafte Händler und Galerien. Mit ihrer Schweizer Tochtergesellschaft ArtXX AG betreibt die WFA unter der Marke “Weng Contemporary” ein E-Commerce-Geschäft für limitierte serielle Kunstwerke der wichtigsten zeitgenössischen Künstler. Zusammen mit Partnern aus der Finanz- und Technologieindustrie beteiligt sich die Weng Art Invest an der Entwicklung des digitalen Kunstmarkts auf Basis der Blockchain- Technologie, um den Zugang für Sammler und Investoren zum Kunstmarkt zu erleichtern und Transparenz für Kunst als Anlageklasse zu schaffen. Weitere Informationen unter: www.wengfineart.com

