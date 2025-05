EQS-News: PNE startet Wattmate: Eine neue Plattform zur Stromvermarktung

EQS-News: PNE AG / Schlagwort(e): Sonstiges

PNE startet Wattmate: Eine neue Plattform zur Stromvermarktung Digitale Vermarktungsplattform für Wind- und Solarparks

Verknüpfung von individueller Beratung mit digitalen Prozessen

Marktdaten, PPA-Index und transparente Angebote Hamburg, 27. Mai 2025 – Mit Wattmate launcht die PNE-Gruppe eine digitale Plattform, die Betreibern von Wind- und Solarparks eine einfache und transparente Möglichkeit bietet, kurz- sowie langfristige Vermarktungsverträge abzuschließen – ergänzt durch individuelle Beratung. Ziel ist die wirtschaftlich optimale Vermarktung des erzeugten Stroms passend zur Anlage und aktuellen Marktsituation. Dies umfasst Vermarktungslösungen von der klassischen Direktvermarktung bis hin zu längerfristigen Power Purchase Agreements (PPAs). "Unser Ansatz verbindet erstmals digitale Prozesse mit individueller Beratung – ein neuartiges Angebot für Betreiber von Erneuerbare-Energien-Anlagen", sagt Heiko Wuttke, Vorstandsvorsitzender der PNE AG. "Damit ermöglichen wir eine einfache, transparente und passgenaue Vermarktung. Das ist der entscheidende Mehrwert. Mit der neuen Dienstleistung werden wir einmal mehr unserem Anspruch als Clean Energy Solutions Provider, also als Anbieter von Lösungen für saubere und sichere Energie, gerecht." Wattmate nutzt die langjährige Expertise der PNE-Gruppe in der PPA-Transaktionsberatung. Fundiertes Erfahrungswissen, die Bündelung verschiedener Einzelanfragen und sehr gute Kontakte zu den wichtigsten Marktteilnehmern ermöglichen es Betreibern, beste Ergebnisse zu erzielen. Auf der Plattform können die Betreiber ihren Wind- oder Solarpark mithilfe der Daten aus dem Markstammdatenregister unkompliziert selbst anlegen. Nachdem sie ihr Lastprofil hochgeladen haben, können sie die Ausschreibung für ihren Park starten. Anhand der bereitgestellten Daten fragt Wattmate passende Angebote bei Vermarktern oder Industriekunden an. Diese Angebote werden auf der Plattform strukturiert hinterlegt, sodass sich die Betreiber für eines entscheiden können. Bei der Auswahl, Prüfung und Verhandlung des Vertrags unterstützt das Team von Wattmate die Betreiber mit einer persönlichen Beratung. Wattmate bietet nicht nur Vermarktung, sondern auch Transparenz: Neben aktuellen Marktdaten wie Preisen für Herkunftsnachweise veröffentlicht Wattmate einen eigenen PPA-Preisindex sowie detaillierte Marktwertprognosen für Wind- und Solarstrom – sowohl für die kommenden Monate als auch für die nächsten Jahre. Diese Prognosen unterstützen Betreiber dabei, Marktentwicklungen frühzeitig zu erkennen und fundierte Entscheidungen über den optimalen Zeitpunkt für einen Vertragsabschluss zu treffen. "Nicht alle Betreiber haben die Ressourcen, sich kontinuierlich mit den komplexen Mechanismen des Strommarkts zu beschäftigen", sagt Nils Kompe, Leiter Power Origination & Green Markets bei PNE. "Wattmate schafft hier Abhilfe – mit einer benutzerfreundlichen Plattform, persönlicher Beratung und regelmäßigem Wissenstransfer zu Marktmechanismen und Trends." Ab sofort können Betreiber ihren Park unter www.wattmate.de anmelden und ihr individuelles Vermarktungsangebot einholen.



Wattmate unterstützt Betreiber von Wind- und Solarparks beim Abschluss von Vermarktungsverträgen – digital und mit persönlicher Beratung. Über die PNE-Gruppe Die international tätige, börsennotierte PNE-Gruppe wird im SDAX sowie im TecDax geführt. Seit über 30 Jahren am Markt, ist sie einer der erfahrensten Projektierer von Windparks an Land und auf See. Der Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung von Windenergie- und Photovoltaikprojekten weltweit sowie auf der Stromerzeugung mit eigenen Windparks. Das Spektrum umfasst alle Projektierungsphasen von der Standorterkundung und der Durchführung der Genehmigungsverfahren über die Finanzierung und die Errichtung bis zum Betrieb und zum Repowering. Als Clean Energy Solutions Provider, ein Anbieter von Lösungen für saubere Energie, bietet die PNE-Gruppe darüber hinaus Dienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus von Windparks und Photovoltaikanlagen. Für Lösungen zur Veredelung von Strom über Power-to-X-Technologien ist die PNE-Gruppe ein gefragter Partner der Industrie. Kontakt: PNE AG

