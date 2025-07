EQS-News: HEIDELBERG erwirbt Technologie und Markenrechte von Polar Mohr – Ausbau der Position als Systemintegrator im Packagingmarkt

EQS-News: Heidelberger Druckmaschinen AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung

HEIDELBERG erwirbt Technologie und Markenrechte von Polar Mohr – Ausbau der Position als Systemintegrator im Packagingmarkt



23.07.2025 / 08:04 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



HEIDELBERG hat die Technologie für die Produkte von Polar Mohr für die Druckweiterverarbeitung exklusiv erworben – einschliesslich Patenten, gewerblichen Schutzrechten und Marke

Die Polar-Gruppe im Eigentum von SOL Capital bleibt Entwicklungspartner von HEIDELBERG und übernimmt weiterhin Fertigung und Montage

Weiterer Schritt für HEIDELBERG zum Systemintegrator, insbesondere im Bereich Packaging und Label Die Heidelberger Druckmaschinen AG (HEIDELBERG) hat sich mit Gesellschaften der Polar-Gruppe über den Erwerb der Technologien, des geistigen Eigentums (IP) und der Markenrechte sowie weiterer Vermögensgegenstände des langjährigen Partners geeinigt. Eine entsprechende Vereinbarung haben beide Parteien unterzeichnet. Nach deren Vollzug, der innerhalb der nächsten Wochen erwartet wird, hat HEIDELBERG künftig das exklusive Recht auf den weltweiten Vertrieb, Service und die Vermarktung der Produkte im Bereich der Weiterverarbeitung. Damit festigt HEIDELBERG die Partnerschaft mit Polar Mohr und ergänzt seinen direkten Zugriff auf weitere Verpackungsmärkte, insbesondere in den Wachstumsregionen Asien, Südamerika und Middle East. Für Kunden bleiben sämtliche gewohnten Prozesse bei Neumaschinen, Ersatzteilversorgung und Serviceleistungen unverändert. Die Heidelberger Druckmaschinen AG (HEIDELBERG) hat sich mit Gesellschaften der Polar-Gruppe über den Erwerb der Technologien, des geistigen Eigentums (IP) und der Markenrechte sowie weiterer Vermögensgegenstände des langjährigen Partners geeinigt. Eine entsprechende Vereinbarung haben beide Parteien unterzeichnet. Nach deren Vollzug, der innerhalb der nächsten Wochen erwartet wird, hat HEIDELBERG künftig das exklusive Recht auf den weltweiten Vertrieb, Service und die Vermarktung der Produkte im Bereich der Weiterverarbeitung. Damit festigt HEIDELBERG die Partnerschaft mit Polar Mohr und ergänzt seinen direkten Zugriff auf weitere Verpackungsmärkte, insbesondere in den Wachstumsregionen Asien, Südamerika und Middle East. Für Kunden bleiben sämtliche gewohnten Prozesse bei Neumaschinen, Ersatzteilversorgung und Serviceleistungen unverändert. „HEIDELBERG will mit M&A-Aktivitäten in attraktiven Marktsegmenten gezielt wachsen. Mit diesem Erwerb unterstreichen wir unseren Anspruch als Vollsortimenter für unsere Kunden in der Verpackungs- und Etiketten-Industrie inklusive des Service und sichern uns Exklusivität in einem wachsenden Markt“, sagte Jürgen Otto, Vorstandsvorsitzender von HEIDELBERG. „Als Systemintegrator decken wir die gesamte Wertschöpfungskette einer Verpackungsdruckerei ab, vollintegriert und vernetzt für eine hochproduktive Produktion. Dabei spielen die Systeme vom Polar Mohr eine wichtige Rolle.“ Die Partnerschaft zwischen HEIDELBERG und Polar Mohr reicht bis in die 50er Jahre des letzten Jahrhunderts zurück und hat sich als äusserst erfolgreich für beide Seiten erwiesen. Während Polar Mohr die Systeme entwickelt und herstellt, war HEIDELBERG für überwiegende Teile des Vertriebs und Service zuständig – mit dem Vollzug wird HEIDELBERG auf globaler Ebene den Vertrieb und Service exklusiv anbieten. Die Weiterverarbeitungssysteme von Polar Mohr bietet HEIDELBERG als integralen Bestandteil seines Lösungsangebotes an. Dabei liegt der Fokus auf den Themen Automatisierung, Digitalisierung und Workflowintegration, um die Produktivität der Wertschöpfungsketten in der Verpackungs- und Etikettenproduktion der Kunden steigern zu können. Zum Produktspektrum gehören Komponenten und Systeme, die alle Prozesse vom Beladen über Rütteln, Schneiden und Stanzen bis zum Entladen und Banderolieren vernetzen und automatisieren. Die Gesellschaften der Polar-Gruppe im Eigentum von SOL Capital agieren weiterhin als Partner von HEIDELBERG für die künftige Entwicklung, Fertigung und Montage der Systeme von Polar Mohr. „Mit der Polar-Gruppe konnten wir Anfang 2023 eine von Tradition und Innovationsgeist geprägte Unternehmensgruppe übernehmen und haben in den vergangenen Jahren die Zusammenarbeit mit HEIDELBERG noch weiter intensiviert. Der nächste logische Schritt für uns war diese sehr enge Zusammenarbeit nachhaltig zu festigen. Es freut uns besonders, dass wir durch den Verkauf der Technologie und Markenrechte und die vollständige Eingliederung des Vertriebs und Services in HEIDELBERG den nächsten gemeinsamen wichtigen Schritt gehen können. Durch die Transaktion wird die Marktposition von HEIDELBERG im Postpress-, Label- und Packagingmarkt nachhaltig gestärkt. Polar Mohr kann sich dadurch vollständig auf seine Kernkompetenzen als Entwickler und Hersteller konzentrieren“, sagt Dr. Paul Niederkofler Managing Partner bei SOL Capital Management. Über die Details des Abkommens haben beide Seiten Stillschweigen vereinbart. Über Polar Mohr:

Als Weltmarktführer produziert Polar Mohr am Standort Hofheim mit knapp 250 Mitarbeitern Postpress-Hightech Maschinen für Schneiden, Packaging und Label. Schneiden und Stanzen - Optimierung der Weiterverarbeitung Schneidemaschinen | HEIDELBERG Über HEIDELBERG:

Die Heidelberger Druckmaschinen AG (HEIDELBERG) ist ein führendes Technologieunternehmen, das weltweit seit 175 Jahren für Innovationskraft, Qualität und Zuverlässigkeit im Maschinenbau steht. Mit einem klaren Fokus auf Wachstum treibt HEIDELBERG als Gesamtanbieter die Weiterentwicklung in den Kernbereichen Verpackungs- und Digitaldruck, Softwarelösungen und dem Lifecycle-Geschäft mit Service und Verbrauchsmaterialien voran, damit Kunden maximale Produktivität und Effizienz erreichen können. Darüber hinaus setzt das Unternehmen auf den Ausbau neuer Geschäftsfelder im Industriegeschäft wie den hochpräzisen Anlagenbau mit integrierter Steuerung, Automatisierungstechnik und Robotik sowie die wachsenden Green Technologies. Aufgrund einer starken internationalen Präsenz in rund 170 Ländern, der Schaffenskraft und Kompetenz seiner rund 9.500 Mitarbeitenden, eigener Produktionsstätten in Europa, China und den USA sowie einem der grössten globalen Vertriebs- und Servicenetzwerke, ist das Unternehmen optimal für zukünftiges Wachstum positioniert. Über SOL Capital:

Die SOL Capital Management GmbH mit Sitz in Wien unterstützt mit ihren Fonds Unternehmen bei Nachfolgelösungen, Transformationen und Wachstum. www.sol-capital-management.com Bild 1: Das POLAR LabelSystem DC-12 RAPID steht für die hoch-automatisierte, mannlose Inline-Produktion von gebündelten Stanz- und Schneidetiketten. Bild 2: Mit dem POLAR AirGo Jog erfolgt die kantengenaue Ausrichtung einzelner Papier-, bzw. Kartonbogen zur Lagenbildung vor dem Schneiden vollautomatisch.



Pressemeldung | HEIDELBERG Pressemappe 175 Jahre HEIDELBERG - Home of Print | HEIDELBERG Bildmaterial und weitere Informationen über das Unternehmen stehen im Investor-Relations- und Presseportal der Heidelberger Druckmaschinen AG unter www.heidelberg.com zur Verfügung. Für weitere Informationen: Corporate Communications

Thomas Fichtl

Telefon: +49 6222 82-67123

E-Mail: Thomas.Fichtl@heidelberg.com Investor Relations

Sascha Donat

Tel: +49 6222 82-64201

E-Mail: Sascha.Donat@heidelberg.com

Wichtiger Hinweis:

Diese Presseerklärung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, welche auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung der Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft beruhen. Auch wenn die Unternehmensleitung der Ansicht ist, dass diese Annahmen und Schätzungen zutreffend sind, können die künftige tatsächliche Entwicklung und die künftigen tatsächlichen Ergebnisse von diesen Annahmen und Schätzungen aufgrund vielfältiger Faktoren erheblich abweichen. Zu diesen Faktoren können beispielsweise die Veränderung der gesamtwirtschaftlichen Lage, der Wechselkurse und der Zinssätze sowie Veränderungen innerhalb der grafischen Industrie gehören. Die Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft übernimmt keine Gewährleistung und keine Haftung dafür, dass die künftige Entwicklung und die künftig erzielten tatsächlichen Ergebnisse mit den in dieser Presseerklärung geäusserten Annahmen und Schätzungen übereinstimmen werden.

23.07.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com