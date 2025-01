Ein Beitrag zur Zementierung einer nachhaltigen Zukunft

Aus fundamentaler Sicht hat die Zementindustrie in den letzten zehn Jahren einen bedeutenden Wandel erlebt. Nach Jahren der Fokussierung auf Volumenwachstum und Ausweitung der Marktpräsenz veränderte die globale Finanzkrise von 2008-09 das Umfeld für die Branche dauerhaft, da es nie zu einer vollständigen Erholung der Nachfrage kam.

Angesichts schlechter Renditen begann sich die Zementindustrie Mitte der 2010er Jahre zu konsolidieren. Dies markierte den Beginn der Marktdisziplin, die sich in einer konstanten Preissetzungsmacht und einer Value-over-Volume-Strategie der führenden Zementunternehmen widerspiegelte.

Diese Preissetzungsmacht war zum Teil auf den lokalen Charakter der Zementproduktion zurückzuführen. Zement eignet sich von Natur aus für eine oligopolistische Struktur, und diese «Lokalität» ist ein Merkmal, das Zement von anderen zyklischen Rohstoffen unterscheidet. Während die Zementindustrie nicht immun gegen die grossen Schocks der letzten Jahre war - nämlich Covid-19 und der Einbruch der Bautätigkeit, die Energiekrise nach der russischen Invasion in der Ukraine und der anschliessende Anstieg der Zinssätze -, blieb der disziplinierte Value-over-Volume-Ansatz der Branche bestehen, wobei eine robuste Preisgestaltung diesen Druck ausgleichen konnte.

Das nächste Jahrzehnt wird eine weitere Evolutionsphase für die Branche sein. Die Zementunternehmen werden sich mit den Auswirkungen der Kohlenstoffkosten und den Herausforderungen der Dekarbonisierung auseinandersetzen müssen. Dies wird die Grundlagen der Branche erneut verändern - und zu strukturell niedrigeren Volumina, steileren Kostenkurven, noch stärker lokalisierten Märkten und einer weiteren Rationalisierung der Kapazitäten führen.

Die Bedeutung der Dekarbonisierung der Zementindustrie

Die Zementproduktion ist für etwa 8 Prozent der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich, und die Herstellung von Portlandzement - der gebräuchlichsten Zementsorte - beginnt mit dem Mahlen von Rohstoffen wie Kalkstein und Ton zu einem feinen Pulver, dem sogenannten Rohmehl. Anschliessend wird das Rohmehl in einem Zementofen auf eine Temperatur von bis zu 1’450 °C erhitzt.

In der Regel wird in Zementwerken Kohle, Petrolkoks (ein aus Erdöl gewonnener Feststoff, der ähnlich wie der aus Kohle hergestellte Koks hauptsächlich aus Kohlenstoff besteht) oder Erdgas verwendet, um den Ofen zu heizen. Allein der Heizprozess macht rund 40 Prozent der Emissionen im gesamten Produktionsprozess aus. Die restlichen 60 Prozent stammen aus dem chemischen Prozess: Sobald der aus dem erhitzten Kalkstein freigesetzte Kohlenstoff den Ofen passiert, wird er zu einem Material namens Klinker - dem Hauptbestandteil von Zement. Dies ist die energieintensivste Stufe in der Zementherstellung.

Um ein Zementwerk zu dekarbonisieren, können drei wesentliche Hebel angesetzt werden. Erstens, der Einsatz alternativer Substanzen, um den Energieverbrauch und die CO2-Emissionen bei der Herstellung von Zementklinker zu reduzieren. Als Nächstes sollten alternative Energiequellen genutzt werden, um die CO2-Emissionen aus der Kraftstoffverbrennung zu reduzieren. Schliesslich sollten CCUS-Technologien (Carbon Capture, Use, and Storage) eingesetzt werden, um unvermeidbare direkte Emissionen aus der Kalzinierung von Kalkstein zu Zementklinker abzuscheiden. Dazu wird das CO2 bei Industrieprozessen abgeschieden, abtransportiert und auf Dauer dort gespeichert, wo es herkommt: in der Erde, in tiefliegenden geologischen Gesteinsschichten.

First-Mover-Vorteil für europäische Branchenführer

Die Reduzierung der Zementemissionen ist nicht nur ökologisch sinnvoll, sondern auch eine zunehmend überzeugende finanzielle Chance - insbesondere in Europa. Wir erwarten First-Mover-Vorteile für Zementunternehmen, die am schnellsten dekarbonisieren können.

In Bezug auf Aktien werden die Fundamentaldaten der Branche vom Markt unterschätzt und spiegeln sich in den heutigen Bewertungen nicht angemessen wider. Besonders die Aktien der europäischen Zementindustrie haben in den letzten fünf Jahren stark an Wert verloren - grösstenteils aufgrund von Bedenken hinsichtlich des Dekarbonisierungspfads einer Branche, in der sich die CO2-Emissionen nur schwer senken lassen. In der Zementindustrie entdecken wir jedoch weiterhin überzeugende Anlagemöglichkeiten in Unternehmen, die derzeit bei der Dekarbonisierung führend sind, sowie jenen, die das Potenzial haben, bei Netto-Null-Strategien mehr Ehrgeiz und Glaubwürdigkeit zu zeigen.

Ein solches Beispiel ist die italienische Gruppe Buzzi. Wir arbeiten mit dem Unternehmen zusammen, da wir ein grosses Potenzial für eine bedeutende Kohlenstoffreduzierung durch einen reduzierten Klinkeranteil, einen höheren Einsatz alternativer Kraftstoffe und verstärkte Investitionen in die CCUS-Technologie sehen. Wenn Buzzi in CCUS investieren und bis 2040 eine Emissionsreduzierung von 70 Prozent erreichen kann, könnte das Unternehmen in der Lage sein, eine grüne Prämie zu erheben und die Kohlenstoffkosten teilweise weiterzugeben. Dies war ein zentraler Punkt unseres jüngsten Dialogs mit der Unternehmensleitung.

Im Juni haben wir eine Position bei Heidelberg Materials eröffnet, einem integrierten Hersteller von Baustoffen mit einer marktführenden Position bei Zement, Zuschlagstoffen und Transportbeton. Das Unternehmen hat einen bedeutenden CO2-Fussabdruck in Europa und ist daher immer strengeren Umweltvorschriften ausgesetzt, einschliesslich erhöhter Kohlenstoffkosten. Heidelberg Materials ist führend bei der Einführung von CCUS-Projekten und verfügt über einen robusten kurzfristigen Dekarbonisierungsplan, der eine Intensität der Zementemissionen von unter 400 kg netto CO2/t produzierter Zementstoffe bis 2030 anstrebt. Zudem soll bis 2030 50 Prozent des Umsatzes mit der nachhaltigen Produktpalette erzielt werden. Um Überzeugung von der längerfristigen Entwicklung zu gewinnen, sind wir mit Heidelberg Materials ein Engagement eingegangen, um sie zur Durchführung einer CO2-Kostensensitivitätsanalyse zu ermutigen und weitere Einblicke in das Potenzial der Netto-Null-Zementproduktpalette zu gewinnen.

Obwohl die Zementindustrie ein Ausreisser bei den negativen Emissionen ist, glauben wir, dass die Akteure, die dekarbonisieren, neben ihrem soliden Beitrag zur Bekämpfung des Klimawandels sowohl wirtschaftlich von einer signifikanten CO2-Reduktion profitieren als auch langfristig profitabel sein können.

Von Eric Pedersen, Head of Responsible Investments bei Nordea Asset Management