NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Heidelberg Materials auf "Outperform" mit einem Kursziel von 180 Euro belassen. Eine konjunkturelle Abschwächung schwäche auch bei den Baukonzernen die Nachfrage, schrieb Analyst Anthony Codling in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie. Man dürfe gleichwohl nicht zu schwarz malen. Denn in Zeichen wirtschaftlicher Schwäche blieben die Ausgaben für Infrastruktur oftmals stabil oder stiegen sogar./bek/gl;