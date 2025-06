Dow Jones-Handel aktuell: Zum Handelsende Gewinne im Dow Jones

Der Dow Jones verbuchte im NYSE-Handel letztendlich Gewinne in Höhe von 1.05 Prozent auf 42’762.87 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 16.788 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.397 Prozent auf 42’487.89 Punkte an der Kurstafel, nach 42’319.74 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag am Freitag bei 42’582.55 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 42’924.56 Punkten erreichte.

Dow Jones-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den Dow Jones bereits um 1.33 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 06.05.2025, bewegte sich der Dow Jones bei 40’829.00 Punkten. Der Dow Jones wies vor drei Monaten, am 06.03.2025, einen Stand von 42’579.08 Punkten auf. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 06.06.2024, einen Stand von 38’886.17 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 0.874 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der Dow Jones bei einem Jahreshoch von 45’054.36 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 36’611.78 Punkten markiert.

Dow Jones-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit Salesforce (+ 2.76 Prozent auf 274.51 USD), Amazon (+ 2.72 Prozent auf 213.57 USD), UnitedHealth (+ 2.49 Prozent auf 303.22 USD), Chevron (+ 2.42 Prozent auf 140.21 USD) und Cisco (+ 2.23 Prozent auf 66.06 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen derweil McDonalds (-0.52 Prozent auf 307.36 USD), 3M (-0.52 Prozent auf 145.50 USD), Walmart (-0.50 Prozent auf 97.47 USD), Sherwin-Williams (-0.11 Prozent auf 357.48 USD) und Home Depot (-0.11 Prozent auf 323.60 EUR).

Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 35’870’339 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Microsoft-Aktie dominiert den Dow Jones hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3.044 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Fokus

Im Dow Jones verzeichnet die Merck-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8.72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6.32 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

