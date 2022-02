Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf

Alexander Berger: Kalter Krieg 2.0? | BX Swiss TV

Die Ukraine-Krise beschäftigt nach wie vor die Märkte. Die aktuelle Situation erinnert an die Umstände des kalten Krieges. Wie reagiert die Börse auf die aktuellen Geschehnisse? Nach kurzen Abwärtstrends haben sich die Kurse bereits wieder stabilisiert.

Sind in naher Zukunft noch weitere Kurseinbrüche aufgrund der Unsicherheit am Markt denkbar? Ist der Westen abhängig vom Rohstofflieferanten Russland? Durch die Sanktionen und dem Stopp der Nord Stream 2 Pipeline könnten sich die Energie und Rohstoffpreise in der nächsten Zeit erhöhen. Steigen durch die Krise die Gas- bzw. Rohstoffpreise drastisch an?

Diese Fragen beantwortet Alexander Berger, Asset Manager bei Daubenthaler & Cie. GmbH im Experteninterview mit David Kunz, COO der BX Swiss AG. Ausserdem gibt Alexander Berger eine Einschätzung darüber, welche Chancen und Risiken die aktuelle Lage bietet.

Alexander Berger: Kalter Krieg 2.0? | BX Swiss TV