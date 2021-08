Die Folgen von Jeff Bezos' Flug ins All - Amazone Prime verliert Kunden

• Kunden von Amazon kündigen ihr Prime-Abo• Der Grund ist die Unzufriedenheit mit dem Verhalten von Jeff Bezos und Amazons Geschäftspraktiken

"Ihr habt dafür bezahlt". So bedankte sich Amazon-Gründer Jeff Bezos bei allen Amazon-Mitarbeitern und Kunden nach seinem Flug ins Weltall. Diese Aussage sorgte in der Öffentlichkeit für Verwirrung. Nun haben sich einige Kunden dazu entschieden, ihr Amazon Prime-Abo zu kündigen.

Kritik an Amazon-Gründer Jeff Bezos ist gross

Mit diesem Schritt wollen sich einige Kunden mit den Mitarbeitern von Amazon solidarisieren. In Berichten werden Amazon schlechte Arbeitsbedingungen nachgesagt. So mussten in der Vergangenheit nach Angaben des Onlinemagazins t3n, Fahrer in Flaschen pinkeln, Trinkgelder wurden vorenthalten und Mitarbeiter ausspioniert. Auch der stetige Versuch von Steuervermeidungen seitens Amazon stört viele Menschen. So twitterte die demokratische Senatorin Elizabeth Warren: "Jeff Bezos hat vergessen, sich bei all den hart arbeitenden Amerikanern zu bedanken, die Steuern zahlen, um dieses Land am Laufen zu halten, während er und Amazon nichts zahlen".

Jeff Bezos forgot to thank all the hardworking Americans who actually paid taxes to keep this country running while he and Amazon paid nothing. https://t.co/tjOeCWbUA8 - Elizabeth Warren (@ewarren) July 20, 2021

Auch das eigene Konsumverhalten wurde von mehreren Menschen hinterfragt. Auf Facebook tauschten sich einige ehemalige Kunden über ihre Beweggründe zur Kündigung des Prime-Abos aus. Dabei merkte eine Nutzerin an, dass sie von nun an verstärkt lokale Shops unterstützen möchte, da diese auf mehr Nachhaltigkeit achten würden. Auch Jeff Bezos selbst wird in die Kritik mit einbezogen. So wurde dem Amazon-Gründer in mehreren Kommentaren vorgeworfen, er hätte das Gefühl für die Realität einer Durchschnittsperson verloren. Zudem hätten wenige Nutzer Lust, die Raumfahrtfantasien eines Multimilliardärs zu finanzieren.

