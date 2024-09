Die besten Dividendenrendite für Dividendenjäger: Diese Dow-Jones-Aktie könnten die höchste Rendite bieten

• Verizon an Spitze• Quartalsdividende-Erhöhung geplant• Verizon-CEO optimistisch

Verizon könnte seine Position als führender Dividendenzahler im Dow Jones Industrial Average weiter stärken. Denn: Das Unternehmen kündigte eine Erhöhung der Quartalsdividende um zwei Prozent auf 67,75 Cent pro Aktie an, wie MarketWatch berichtet. Dies würde einer jährlichen Rendite von 6,53 Prozent entsprechen. Damit markiert die Erhöhung, die am 1. November an Aktionäre ausgezahlt werden soll, das achtzehnte Jahr in Folge, in dem Verizon seine Dividende anhebt.

An der Spitze

Mit dieser Anpassung bleibt Verizon zunächst der Spitzenreiter in Bezug auf die Dividendenrendite im Dow Jones, gefolgt von Dow Inc. mit einer Rendite von 5,37 Prozent und Chevron Corp. mit 4,58 Prozent. Andere Telekommunikationsanbieter wie AT&T, die nicht im Dow vertreten sind, bieten eine vergleichbare Rendite von 5,11 Prozent, während T-Mobile US, ein neuerer Dividendenzahler, lediglich 1,32 Prozent ausschüttet.

Optimistisch in die Zukunft

Laut Verizon-CEO Hans Vestberg habe die Dividendenerhöhung durch das Wachstum im Mobilfunkgeschäft, nicht nur einen starken freien Cashflow, sondern auch steigende Gewinne ermöglicht. Dies sei Teil der strategischen Ausrichtung des Unternehmens, die auf langfristiges Wachstum abzielt, wie der CEO im Rahmen einer Mitteilung erklärt. "Dieses unerschütterliche Engagement für unsere strategischen Prioritäten, kombiniert mit unserem konsequent disziplinierten Finanzmanagement und unserem Engagement, unseren Kunden das Beste in Sachen Mobilität und Breitband zu bieten, positioniert uns weiterhin gut für zukünftiges Wachstum", zitiert ihn in diesem Zusammenhang MarketWatch.

Die Investoren zeigen sich über die Entwicklung des Unternehmens denn auch sichtlich zufrieden: Die Verizon-Aktie, die gegenwärtig 43,94 US-Dollar kostet, hat seit Jahresanfang 16,39 Prozent an Wert gewonnen.

Redaktion finanzen.ch