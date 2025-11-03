Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Diamondback Energy Aktie 19732000 / US25278X1090

03.11.2025 22:19:30

Diamondback Energy, Inc. Announces Climb In Q3 Bottom Line

Diamondback Energy
114.69 CHF 0.47%
(RTTNews) - Diamondback Energy, Inc. (FANG) reported a profit for its third quarter that Increases, from the same period last year

The company's bottom line totaled $1.018 billion, or $3.51 per share. This compares with $659 million, or $3.19 per share, last year.

Excluding items, Diamondback Energy, Inc. reported adjusted earnings of $895 million or $3.08 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 48.4% to $3.924 billion from $2.645 billion last year.

Diamondback Energy, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $1.018 Bln. vs. $659 Mln. last year. -EPS: $3.51 vs. $3.19 last year. -Revenue: $3.924 Bln vs. $2.645 Bln last year.

