Deutsche Bank AG veröffentlicht Investment-Empfehlung: Daimler Truck-Aktie mit Buy

Deutsche Bank Research hat Daimler Truck auf "Buy" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Beim Kapitalmarkttag des Nutzfahrzeugherstellers in den USA am 8. Juli dürften die Verwendung der Barmittel sowie das Programm zur Senkung der Kosten in Europa im Fokus stehen, schrieb Nicolai Kempf in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Ungeachtet der Kostenfortschritte seien weitere Massnahmen nötig, um den Profitabilitätsrückstand auf die schwedische Konkurrenz aufzuholen.

Aktieninformation im Fokus: Die Daimler Truck-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Deutsche Bank AG-Empfehlung

Die Daimler Truck-Aktie konnte um 09:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0.3 Prozent auf 38.48 EUR. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 14.35 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 70’879 Daimler Truck-Aktien umgesetzt. Der Anteilsschein stieg seit Jahresbeginn 2025 um 9.7 Prozent. Die Vorlage der Q2 2025-Finanzkennzahlen wird am 01.08.2025 erwartet.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2025 / 08:03 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.