COSMO-Aktie: Zulassung für Akne-Creme Winlevi in Südkorea

COSMO hat für seine Akne-Creme Winlevi nun auch in Südkorea die Zulassung erhalten.

Wie das Biopharmaunternehmen COSMO am Dienstag mitteilte, hat das südkoreanische Ministerium für Lebensmittel- und Arzneimittelsicherheit (MFDS) die Zulassung für die Creme bei Patienten ab zwölf Jahren erteilt.

Die Kommerzialisierung in Südkorea erfolgt den Angaben zufolge in Zusammenarbeit mit Hyundai Pharm, das exklusiv für die Registrierung und Vermarktung von Winlevi in dem Land verantwortlich ist. Die entsprechende Lizenzvereinbarung war im Juni 2023 geschlossen worden.

Winlevi ist mittlerweile in zehn Ländern zugelassen, darunter in den USA, Kanada, Australien, Grossbritannien, Neuseeland etc. Weitere Zulassungen seien in Vorbereitung.

hr/uh

Dublin (awp)

