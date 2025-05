Ci Com-Aktie: Übernahme der Mehrheitsbeteiligung in Frage gestellt

Genf (awp) - Der vorgesehene neue Mehrheitsbesitzer, die Genfer Beteiligungsgesellschaft Sebrina, stellte die Transaktion an der Veranstaltung überraschend in Frage.

Sebrina ist seit Ende April Eigentümerin der 570'000 Aktien der bisherigen Hauptaktionärin Dual Holding. Angesichts der neuen Unsicherheit lehnten sowohl die vorgeschlagene Revisionsstelle Forvis Mazars als auch der VR-Kandidat von Sebrina, Alexandre Uldry, ihre Wahl ab.

Daher sprang der bisherige Vizepräsident Michel Rethoret in die Bresche und wurde zusammen mit den beiden neuen Kandidaten Antoine Kohler und Georges Gard gewählt, teilte Ci Com am Freitag mit. Die Generalversammlung hatte bereits am Mittwoch stattgefunden.

Und weil der Revisor abgesprungen ist, muss Ci Com die bis Ende Mai genehmigte Frist für den Jahresabschluss erneut verlängern. Man werde bei der Schweizer Börse SIX einen Antrag einreichen, schreibt das Unternehmen.

Sebrina-Kandidat lehnt Wahl in Abwesenheit ab

Ebenfalls gewählt wurde der von Sebrina vorgeschlagene Kandidat Philippe Joerg. Dieser war allerdings weder vor Ort noch erreichbar und lehnte seine Wahl nach der Versammlung ab, wie es heisst.

Die Übernahme des Aktienpakets durch die Genfer Sebrina Holding ist somit ungewiss geworden. Die rechtliche Situation wird laut der Mitteilung "erneut geprüft". Danach werde CI Com über die Situation informieren.

