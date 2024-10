BYDs Expansion: Diese ambitionierten Pläne verfolgt der Tesla-Killer in Mexiko

• BYD plant, bis 2025 insgesamt 100'000 Elektrofahrzeuge in Mexiko zu verkaufen• Neue Produktionsstätte soll zunächst 150'000 Fahrzeuge jährlich produzieren• Geplante Kapazitätserweiterung auf 300'000 Fahrzeuge jährlich in der zweiten Phase

BYDs Expansion und Wachstumsziele

BYD, der weltweit führende chinesische Elektrofahrzeughersteller, hat ehrgeizige Pläne für den mexikanischen Markt. Das Unternehmen will 2025 insgesamt 100'000 Elektrofahrzeuge in Mexiko verkaufen, was eine Verdopplung gegenüber den 50'000 verkauften Einheiten im Jahr 2024 darstellt. Dies geht aus Ankündigungen von BYDs mexikanischem Generaldirektor Jorge Vallejo hervor, der diese Ziele bei einer Veranstaltung in Monterrey öffentlich gemacht hat.

Der Schritt ist Teil der breiteren Expansionsstrategie von BYD, das sich von seinem Heimatmarkt China aus zunehmend international ausrichtet und insbesondere in Nordamerika Fuss fassen möchte. Bereits im Jahr 2022 begann BYD Fahrzeuge in Mexiko zu verkaufen, darunter Modelle wie den Tang SUV und die Han Limousine. Zudem wurde 2024 das erste Pickup-Modell Shark auf den Markt gebracht, das direkt mit beliebten Modellen wie dem Ford Ranger konkurrieren soll, wie electrek in einem Online-Beitrag berichtet. Die Verkaufszahlen in Mexiko spiegeln das wachsende Interesse des Landes an Elektrofahrzeugen wider, ein Bereich, in dem BYD eine führende Rolle spielen will.

Investitionen in eine lokale Produktionsstätte

Ein zentrales Element der Expansionspläne ist die Errichtung einer eigenen Produktionsstätte in Mexiko. Vallejo hat angekündigt, dass der Standort dieser Fabrik bis Ende 2024 bekannt gegeben wird. Die Fabrik soll zunächst 150'000 Fahrzeuge pro Jahr produzieren, mit der Möglichkeit, diese Zahl in einer zweiten Phase auf 300'000 Fahrzeuge zu steigern. Dies wird nicht nur die Produktionskapazitäten von BYD stärken, sondern auch Tausende Arbeitsplätze in Mexiko schaffen und die Abhängigkeit von Importen reduzieren.

Durch diese Produktionskapazitäten plant BYD, den mexikanischen Markt sowie den gesamten nordamerikanischen Raum zu bedienen. Besonders relevant ist hier laut electrive das NAFTA-Abkommen, durch das BYD in Mexiko produzierte Fahrzeuge zollfrei in die USA und Kanada exportieren könnte. Dies könnte dem Unternehmen einen signifikanten Wettbewerbsvorteil verschaffen, da auf in China produzierte Fahrzeuge derzeit hohe Zölle in den USA und Kanada erhoben werden.

Herausforderungen und Potenziale für BYD

Die ehrgeizigen Expansionspläne von BYD kommen nicht ohne Herausforderungen. Die mexikanische Regierung hat kürzlich neue Zölle auf eine Reihe von Importgütern aus China verhängt, darunter auch Elektrofahrzeuge. BYD bemüht sich aktiv um Ausnahmen von diesen Zöllen, da das Unternehmen plant, den mexikanischen Markt weiterhin mit importierten Fahrzeugen zu bedienen, bis die neue Produktionsstätte betriebsbereit ist, wie weiter berichtet wird.

Trotz dieser Herausforderungen sieht BYD erhebliches Potenzial in Mexiko. Das Unternehmen profitiert von einem wachsenden Interesse an Elektrofahrzeugen und einer günstigen geografischen Lage, um den gesamten nordamerikanischen Markt zu erschliessen, so electrive. Wenn BYD seine Verkaufsziele erreicht und die Produktion in Mexiko hochfährt, könnte das Unternehmen einen entscheidenden Beitrag zur Elektrifizierung des Verkehrssektors in der Region leisten und sich gleichzeitig als führender Konkurrent von Tesla etablieren.

D. Maier / Redaktion finanzen.ch