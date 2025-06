Börse New York: NASDAQ Composite am Nachmittag mit Kursplus

Am Dienstag bewegt sich der NASDAQ Composite um 20:01 Uhr via NASDAQ 1.55 Prozent fester bei 19’935.88 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.910 Prozent auf 19’809.61 Punkte an der Kurstafel, nach 19’630.97 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 19’937.42 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 19’795.29 Punkten.

NASDAQ Composite auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 18’737.21 Punkten gehandelt. Der NASDAQ Composite wurde vor drei Monaten, am 24.03.2025, mit 18’188.59 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 24.06.2024, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 17’496.82 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 3.40 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 20’118.61 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14’784.03 Punkten markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Sangamo Therapeutics (+ 14.51 Prozent auf 0.49 USD), Red Robin Gourmet Burgers (+ 12.80 Prozent auf 5.64 USD), Ultra Clean (+ 8.83 Prozent auf 21.69 USD), ADTRAN (+ 7.94 Prozent auf 7.37 EUR) und DexCom (+ 7.54 Prozent auf 85.86 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil Geospace Technologies (-6.63 Prozent auf 17.18 USD), Elbit Systems (-3.38 Prozent auf 424.72 USD), Monro Muffler Brake (-3.22 Prozent auf 14.27 USD), Ultralife Batteries (-2.67 Prozent auf 8.21 USD) und Net 1 Ueps Technologies (-2.66 Prozent auf 4.02 USD) unter Druck.

Welche Aktien im NASDAQ Composite das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 22’572’256 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3.057 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Integra LifeSciences-Aktie. Hier soll ein KGV von 5.19 zu Buche schlagen. Alliance Resource Partners LP-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 10.87 Prozent gelockt.

