Börse New York in Rot: S&P 500 beendet den Handel in der Verlustzone

Zum Handelsende stand im NYSE-Handel ein Minus von 0.56 Prozent auf 5’888.55 Punkte an der S&P 500-Kurstafel. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 46.222 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.081 Prozent auf 5’926.36 Punkte an der Kurstafel, nach 5’921.54 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 5’939.92 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5’881.88 Zählern.

So entwickelt sich der S&P 500 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn gewann der S&P 500 bereits um Prozent. Vor einem Monat, am 28.04.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 5’528.75 Punkten. Der S&P 500 wies vor drei Monaten, am 28.02.2025, einen Stand von 5’954.50 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 28.05.2024, lag der S&P 500-Kurs bei 5’306.04 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 0.341 Prozent. Der S&P 500 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6’147.43 Punkten. 4’835.04 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

S&P 500-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich derzeit Advance Auto Parts (+ 6.27 Prozent auf 52.71 USD), Hologic (+ 2.48 Prozent auf 63.71 USD), Illumina (+ 2.35 Prozent auf 84.43 USD), DexCom (+ 1.93 Prozent auf 86.98 USD) und CVS Health (+ 1.81 Prozent auf 62.45 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen Cadence Design Systems (-10.67 Prozent auf 288.61 USD), Synopsys (-9.64 Prozent auf 462.43 USD), AO Smith (-6.33 Prozent auf 64.23 USD), ANSYS (-5.26 Prozent auf 329.93 USD) und Coinbase (-4.55 Prozent auf 254.29 USD) unter Druck.

S&P 500-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Das grösste Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 48’482’324 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Microsoft-Aktie mit 3.025 Bio. Euro die dominierende Aktie im S&P 500.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Mitglieder

Unter den S&P 500-Aktien präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die First Republic Bank-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 1’200.00 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

