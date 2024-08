SMI eröffnet verhalten freundlich -- DAX mit zurückhaltendem Start -- Börsen in Fernost uneinheitlich

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt präsentiert sich am Dienstag zunächst freundlich.

Der SMI ist knapp in Grün gestartet.

Die Nebenwertindizes SPI und SLI legen zum Auftakt ebenfalls leicht zu.

Der Schweizer Aktienmarkt ist am Dienstag eine Spur höher gestartet. Allzu stark werden die Kurse aber wohl kaum steigen, heisst es am Markt. Die Vorgaben aus den USA und aus Asien sind insgesamt eher negativ. Vor allem Technologiewerte standen in den USA unter Druck. Vor dem am Mittwochabend nach US-Börsenschluss erwarteten Quartalsbericht des KI-Chip-Herstellers NVIDIA verhielten sich die Anleger vorsichtig, heisst es weiter. Die Angst, dass NVIDIA angesichts der hohen Erwartungen enttäuschen könnte, sei sehr gross. Zudem könne NVIDIA allein den S&P500 Index bewegen, heisst es in einem Kommentar von Swissquote.

Ausserdem dürften die Signale von Fed-Präsident Jerome Powell für eine bevorstehende Zinswende, die an den Märkten vor dem Wochenende für Kauflaune gesorgt hätten, fürs erste eingepreist sein. Wie stark die US-Geldpolitik gelockert wird, hänge nun von den kommenden Konjunkturzahlen ab. Hierzulande geht die Berichtssaison zum Halbjahr zwar allmählich ihrem Ende entgegen, doch wurden am Berichtstag noch die Abschlüsse von sieben börsenkotierten Firmen veröffentlicht.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt gibt es am Dienstag zunächst nur wenig Bewegung.

Der DAX präsentiert sich zum Ertönen der Startglocke 0,11 Prozent fester bei 18'637,20 Punkten.

Auch am zweiten Handelstag der Woche tut sich am deutschen Aktienmarkt zunächst nicht viel. Stagnation auf hohem Niveau ist am Dienstagmorgen das Motto der Stunde nach der zurückliegenden dreiwöchigen Kurs-Rally. Diese hatte den DAX bis nahe an das Rekordhoch von Mitte Mai geführt.

Am Vortag war der deutsche Leitindex mangels Impulsen auf der Stelle getreten, die Kursausschläge der Einzelwerte blieben weitgehend überschaubar. "Das Motto der Stunde lautet an den Börsen aktuell 'Abwarten'", schrieb Analyst Thomas Altmann von QC Partners. Die Börsenumsätze der 40 DAX-Titel seien am Vortag so gering gewesen wie sonst nur um die Jahreswende oder an Feiertagen in den USA. "Das zeigt, wie gross die Angst, sich auf der falschen Seite zu positionieren, aktuell ist", lautet die Einschätzung des Marktexperten.

So warten Investoren vor allem auf Quartalszahlen des Chipkonzerns NVIDIA zur Wochenmitte. Die Resultate des Spezialisten für Computerchips für KI-Anwendungen haben Signalwirkung für die gesamte Branche.

WALL STREET

Die Wall Street war am Montag auf Richtungssuche.

Der Dow Jones startete zwar höher und legte dann weiter zu, sodass er zwischenzeitlich bei 41'420,05 Zählern ein neues Allzeithoch erreichte, fiel dann wieder zurück um mit einem kleinen Gewinn von 0,16 Prozent bei 41'240,52 Punkten in den Feierabend zu gehen.

Der NASDAQ Composite fiel im Handelsverlauf zusehends tiefer. Zur Startglocke wies er nur einen kleinen Abschlag aus, welchen er bis zur Schlussglocke auf -0,85 Prozent (17'725,76 Punkte) vergrösserte.

Im Wochenverlauf stehen wichtige Termine auf der Agenda. Konjunkturseitig dürfte hier vor allem auf den PCE-Preisindex am Freitag geschaut werden. Daneben wird der Chipkonzern NVIDIA am Mittwoch Quartalszahlen veröffentlichen, die angesichts hochgesteckter Erwartungen Enttäuschungspotenzial bergen. Chinesische Ingenieure für künstliche Intelligenz (KI) haben trotz der US-Exportkontrollen weiterhin Zugang zu amerikanischen Chips, unter anderem von NVIDIA, berichtet das Wall Street Journal.

ASIEN

In Asien ist am Dienstag keine gemeinsame Tendenz auszumachen.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 stieg bis Handelsende um 0,47 Prozent auf 38'288,62 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite derweil um 0,24 Prozent ab auf 2'848,62 Einheiten. Der Hang Seng kann mittlerweile um 0,19 Prozent zulegen auf 17'832,01 Zähler.

Überwiegend mit kleinen Verlusten zeigen sich die Börsen in Asien am Dienstag im Verlauf. Händler machen die politische Grosswetterlage für die gedämpfte Stimmung verantwortlich. Sie verweisen zum einen auf die jüngste Eskalation des Nahostkonflikts, zum anderen auf die neuen Zölle, die Kanada auf die Einfuhr von Elektrofahrzeugen, Stahl und Aluminium aus China beschlossen hat. Das Land folgt damit dem Beispiel seines Nachbarn, den USA.

Die neuen kanadischen Zölle könnten den Druck auf die chinesischen Exporte verstärken, kommentieren die Volkswirte der Bank ING. Chinesische Autohersteller seien zwar kaum direkt betroffen, denn ihre Exporte nach Kanada seien praktisch zu vernachlässigen; 2023 hätten sie gerade einmal 2 Prozent ihres Exportvolumens ausgemacht. Besorgniserregend für chinesische Exporteure finden die ING-Ökonomen aber einen zunehmenden "anti-chinesischen Handelsprotektionismus". Es bestehe die Gefahr, dass die Zölle auf alle Branchen ausgeweitet würden, die internationale Wettbewerbsfähigkeit erlange. Der kanadische Premierminister Justin Trudeau hatte gesagt, dass Kanada auch Zölle auf chinesische Computerchips und Solarzellen prüfe.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires