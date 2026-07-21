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Geändert am: 21.07.2026 14:13:37

Novartis-Zahlen stützen: SMI etwas leichter -- DAX im Plus -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich fester

Der heimische Markt schwächelt am Dienstag etwas. Der deutsche Leitindex zeigt sich am Dienstag fester. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag überwiegend nach oben.

SCHWEIZ

Anleger am Schweizer Aktienmarkt halten sich am Dienstag zurück.

Der SMI startete 0,34 Prozent schwächer bei 14'205,89 Zählern in den Handel. Zeitweise konnte er ins Plus drehen, inzwischen bewegt er sich jedoch wieder auf rotem Terrain.
Die Nebenwertindizes SPI und SLI präsentieren sich ebenfalls etwas schwächer.

Während die geopolitische Lage die Anleger weiterhin vorsichtig stimmt, sorgt die auf Hochtouren laufende Berichtssaison für deutliche Kursausschläge bei zahlreichen Einzelwerten. Gestützt wird der Leitindex dabei vor allem von den Kursgewinnen bei Novartis nach Halbjahreszahlen.

Die Militärschläge der USA im Iran halten seit nunmehr zehn Nächten an, gleichzeitig laufen die diplomatischen Bemühungen um eine Waffenruhe weiter. Welche Entwicklung letztlich die Oberhand gewinne, lässt sich derzeit nicht verlässlich abschätzen, so ein Marktbeobachter. Vor diesem Hintergrund fehlen den Anlegern weiterhin klare Orientierungspunkte bei den geopolitischen Entwicklungen. Entsprechend richtet sich der Fokus verstärkt auf die Berichtssaison und die fundamentalen Daten. Auffällig sei dabei die hohe Spreizung der Kursreaktionen, wobei gute Resultate belohnt und Enttäuschungen stark abgestraft würden, heisst es in einem Kommentar.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt gibt es am Dienstag leichte Aufschläge.

Der DAX startete 0,3 Prozent höher bei 24'922,10 Punkten in den Handel. Anschliessend fiel er an den Vortagesschluss zurück, kann aktuell jedoch wieder leicht zulegen.

Nach zwei Verlustwochen in Folge hatte sich der DAX zum Wochenstart stabilisiert, auch wenn die Lage in Nahost unübersichtlich bleibt. Daran ändert sich auch am Dienstag zunächst nichts. Denn zwar bemühen sich die Vermittler Berichten zufolge um eine neue Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran, allerdings dauern die Militärschläge der USA im Iran seit nunmehr zehn Nächten an. "Die Lage in Nahost bleibt unberechenbar. Gegenseitige Angriffe und parallel dazu stattfindende Friedensbemühungen - wohin das Pendel als Nächstes ausschlagen wird, kann niemand verlässlich sagen", erklärt Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank. Zuletzt habe der DAX dabei eine mehr oder weniger gut begrenzte Handelsspanne zwischen 24'700 und 25'100 Punkten etabliert, so Stanzl weiter. "Nun warten die Anleger auf Signale aus der Berichtssaison, um neue Engagements zu rechtfertigen."

WALL STREET

Nach dem schwachen Freitag präsentierten sich die US-Börsen am Montag erneut schwächer.

Für den Dow Jones Industrial ging es schlussendlich mit einem Minus von 0,59 Prozent bei 51'841,28 Punkten in den Feierabend.
Der technologielastige NASDAQ Composite musste seine zwischenzeitlichen Gewinne abgeben und schloss 0,05 Prozent tiefer bei 25'508,07 Zählern.

Im Iran-Krieg haben die USA die neunte Nacht in Folge Ziele in der Islamischen Republik bombardiert. Teheran meldete Explosionen in mehreren Landesteilen und reagierte wieder mit Vergeltungsangriffen auf Bahrain und Kuwait. Inmitten der Attacken gab es erstmals seit Tagen aber auch wieder Zeichen für eine mögliche diplomatische Annäherung.

ASIEN

Mit überwiegend positiven Vorzeichen notierten die Börsen in Fernost am Dienstag.

Der Nikkei 225 gewann schlussendlich 3,26 Prozent auf 66'232,19 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland waren ebenso Gewinne zu sehen: Der Shanghai Composite stieg um 1,79 Prozent auf 3'864,37 Indexpunkte.

Wenig bewegt präsentierte sich dagegen der Markt in Hongkong, wo der Hang Seng letztlich minimale 0,04 Prozent auf 25'132,29 Zähler abgab.

Am Dienstag dominierten an den Börsen in Ostasien positive Vorzeichen. Zur Stimmungsaufhellung trugen die leicht sinkenden Ölpreise bei, wie Händler sagten. Die Marktteilnehmer verwiesen auf wieder erwachte Hoffnungen auf einen neuen Waffenstillstand im Iran-Krieg, um den sich Vermittler am Montag bemüht hätten. So habe Katar eine zehntägige Pause der Kampfhandlungen zwischen den USA und dem Iran angeregt und die Aufhebung der Schifffahrtsbeschränkungen in der Strasse von Hormus. Allerdings hätten die Vermittler auch gesagt, dass nicht klar sei, ob die beiden Kriegsparteien sich darauf einlassen würden, nachdem ein Mitte Juni vereinbarter Waffenstillstand Anfang dieses Monats gebrochen wurde.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires


Bildquelle: Bule Sky Studio / Shutterstock.com
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Long 13’395.13 13.77 SHB7NU
Long 12’805.14 8.80 BSUBWU
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