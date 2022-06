Händler mahnen zur Vorsicht: SMI startet mit Gewinnen -- DAX setzt Erholungskurs fort -- Asiens Börsen freundlich

SCHWEIZ

Am Schweizer Aktienmarkt sind zum Auftakt am Dienstag Anschlussgewinne zu sehen.

Der SMI notiert im frühen Verlauf etwas höher bei 10’486.50 Punkten.

Auch die Nebenwerteindizes SPI und SLI legen leicht zu.

Die Vorgaben aus Übersee sind freundlich. In Asien überwiegen die Kursgewinne am Dienstagmorgen. In den USA waren die Börsen am Montag wegen eines Feiertages zwar geschlossen, die Futures auf die wichtigsten Indizes deuten aktuell jedoch auf eine freundliche Eröffnung hin.

Trotz der kleinen Gewinne mahnen Händler zur Vorsicht. Die aktuell erwarteten Aufschläge dürften eine Mischung aus massvoller Eindeckung von Leerverkäufen und einer Gegenbewegung nach dem Ausverkauf der letzten Wochen sein, heisst es im Handel. Denn die Unsicherheit der Investoren sei nicht über Nacht verpufft, kommentiert ein Marktteilnehmer. Im Kampf gegen die anhaltend hohe Inflation erhöhen die wichtigsten Notenbanken ihre Zinsen. Dies schürt die Angst um die Folgen für das Wirtschaftswachstum.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt geht der Stabilisierungskurs auch am Dienstag weiter.

Der DAX steigt mit einem Plus von 0,52 Prozent bei 13'335,15 Punkten in den Handel ein.

Hauptthema bleibt die immense Inflation und das Gegensteuern der Notenbanken mit Zinserhöhungen. An der Wall Street wurde tags zuvor feiertagesbedingt nicht gehandelt, und entsprechend ruhig sei der Handel in Asien, erklärte der Marktanalyst Jeffrey Halley vom Broker Oanda. Mit tendenziell steigenden Kursen habe man sich aber dem positiven Trend in Europa sowie der elektronisch gehandelten US-Futures angeschlossen.

Analyst Michael Hewson von CMC Markets UK verwies darauf, dass trotz der seit Freitag wieder eingesetzten Börsenerholung in Europa "die Gewinne noch weit davon entfernt sind, die heftigen Verluste vom Donnerstag wieder auszugleichen". Da hatten die grossen Zinsschritte durch die US-Notenbank am Mittwoch und tags darauf durch die Schweizerische Nationalbank die Anleger nervös gemacht.

WALL STREET

An der Wall Street findet am Montag feiertagsbedingt (Juneteenth) kein Handel statt.

Zuletzt war der Dow Jones vor dem Wochenende kaum vom Fleck gekommen und rutschte zum Sitzungsende am Freitag um 0,13 Prozent auf 29'888,78 Punkte ab. Mit dem NASDAQ Composite ging es hingegen deutlich bergauf. Er verbesserte sich letztlich um 1,43 Prozent auf 10'798,35 Zähler.

ASIEN

Die Märkte in Fernost weisen am Dienstag grüne Vorzeichen aus.

In Tokio verzeichnete der japanische Leitindex Nikkei einen Gewinn von 1,84 Prozent bei 26'246,31 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland dreht der Shanghai Composite im späten Verlauf ins Minus und verliert zeitweise 0,50 Prozent auf 3'298,86 Punkte. Der Hang Seng in Hongkong zieht zeitweise um 1,34 Prozent auf 21'447,02 Zähler an.

Nach teils tagelangen Verlustserien kommt es damit an den Börsen in Fernost zu einer Erholungsbewegung. In Tokio sorgt eine Umfrage für Rückenwind, wonach japanische Unternehmen im laufenden Fiskaljahr 25 Prozent mehr in Ausrüstung, Immobilien und andere physische Vermögenswerte investieren wollen. Schanghai hinkt mit einem kleineren Plus etwas hinterher, nachdem sich das Marktbarometer dort zuletzt etwas besser gehalten hatte. Verwiesen wird daneben auf die Null-Covid-Politik Pekings, die immer wieder für Lockdowns sorge, besonders im Wirtschaftsdrehkreuz Schanghai. In Hongkong ziehen die Immobilienaktien nach dem Kursfeuerwerk vom Vortag weiter an, nun aber deutlich moderater. Auslöser waren die nicht erhöhten Referenzzinssätze für Bankkredite und günstige Umsatzdaten aus der Branche. Zur guten Branchenstimmung trägt daneben bei, dass der strauchelnde Immobilienriese China Evergrande noch vor Ende Juli einen vorläufigen Restrukturierungsplan vorlegen will und Massnahmen ergriffen hat, um die Beibehaltung der Börsennotiz seiner Aktie zu gewährleisten.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires