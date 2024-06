SMI und DAX starten stabil -- Börsen in Fernost uneinheitlich

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt kommt am Mittwoch kaum vom Fleck.

So eröffnete der SMI mit einem minimalen Plus von 0,07 Prozent bei 12'049 Zählern.

Die Wall Street hat sich am Dienstagabend kaum mehr vom Fleck bewegt und bleibt zudem am heutigen Mittwoch wegen eines Feiertags geschlossen. Zudem ist der Unternehmenskalender leergefegt und auch von den wenigen Konjunkturdaten dürften keine grossen Impulse ausgehen. Händler sprechen denn auch von einer Art "Übergangstag" an der Börse. Somit können sich insbesondere Schweizer Anleger bereits auf die morgige Zinsentscheidung der SNB vorbereiten.

Denn ob die Währungshüter der Schweizer Nationalbank (SNB) die Füsse still halten oder die Zinsen ein weiteres Mal senken werden, ist keineswegs eine ausgemachte Sache wie vergangene Woche bei der EZB. Rund die Hälfte der Experten rechnet mit einem Zinsschritt, die andere Hälfte erwartet unveränderte Leitzinsen. Zuletzt sind aber wegen der jüngsten Frankenstärke immer mehr Ökonomen auf die Erwartung einer Senkung umgeschwenkt.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt halten sich die Anleger zur Wochenmitte zurück.

So startete der DAX quasi unverändert bei 18'131,35 Punkten.

Es mangelt an Impulsen. Die US-Börsen hatten tags zuvor nur minimal im Plus geschlossen und an diesem Mittwoch wird in den Vereinigten Staaten wegen des "Juneteenth" nicht gehandelt. Dieser afroamerikanische Gedenktag wurde erst vor wenigen Jahren als arbeitsfreier Feiertag einführt.

WALL STREET

Die US-Anleger liessen es am Dienstag nach dem starken Wochenauftakt etwas ruhiger angehen.

Der Dow Jones Index schloss mit einem Aufschlag von 0,15 Prozent bei 38'834,86 Punkten.

Der NASDAQ Composite ging daneben 0,03 Prozent höher bei 17'862,23 Zählern in den Feierabend.

Fehlende frische Impulse sorgten am Dienstag für einen verhaltenen Handel an der Wall Street. Dazu trug auch bei, dass im späteren Tagesverlauf eine ganze Reihe von Auftritten von US-Notenbankern im Terminkalender standen. Zuletzt rechnete der Markt im laufenden Jahr weiter mit möglicherweise zwei Zinssenkungen in den USA, obgleich die US-Notenbank jüngst nur eine signalisiert hatte. Und auch von einzelnen Notenbankern waren zuletzt überwiegend eher falkenhafte Kommentare zu hören.

Der US-Einzelhandelsumsatz war im Mai weniger stark gestiegen als erwartet. Zudem fiel die Entwicklung im Vormonat schwächer aus als bisher bekannt: Anstatt einer Stagnation ergibt sich nach neuen Zahlen ein knapper Rückgang.

ASIEN

Die Börsen in Fernost finden zur Wochenmitte keine gemeinsame Tendenz.

In Tokio schloss der Leitindex Nikkei 225 mit einem Gewinn von 0,23 Prozent bei 38'570,76 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite indes aktuell (08:47 Uhr) 0,36 Prozent auf 3'019,45 Zähler. In Hongkong hingegen steigt der Hang Seng um 2,63 Prozent auf 18'387,26 Einheiten.

Deutlich gesunkene US-Renditen im Zuge schwach ausgefallener Einzelhandelsdaten und der Höhenflug von NVIDIA befeuern am Mittwoch Technologiewerte an den asiatischen Börsen. Allerdings sorgt das nicht für einen breiten Anstieg an den Börsen.

Im chinesischen Kernland hielten sich die Anleger wegen möglicher Änderungen der Regulierung zurück, heisst es mit Blick auf das jährliche Lujiazui Forum ab Mittwoch, auf dem Regierungs- und Behördenvertreter sprechen.

Dass die japanischen Exporte im Mai angetrieben von der Yen-Schwäche so deutlich zulegten wie Ende 2022 nicht mehr, sorgt kaum für Auftrieb.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires