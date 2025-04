Top 11 Dividendenaktien: Diese Titel bieten Spielraum für höhere Ausschüttungen

• 11 Dividendenaktien im Blick• Dividendenrenditen von 4 bis 5,5 Prozent• Aktien mit Spielraum für potenzielle Erhöhungen

In einem Umfeld volatiler Märkte und unsicherer Konjunkturaussichten suchen viele Anleger nach stabilen Einkommensquellen. Dividendenaktien gelten hierbei als bewährte Strategie, um möglichst regelmässige Ausschüttungen zu erzielen und gleichzeitig vom Kapitalwachstum zu profitieren. Doch welche Unternehmen verfügen tatsächlich über das Potenzial, ihre Dividenden in Zukunft weiter zu erhöhen?

Eine aktuelle Analyse von MarketWatch basierend auf dem erwarteten freien Cashflow (FCF) der kommenden zwölf Monate identifiziert 11 Unternehmen mit Dividendenrenditen von bis zu 5,5 Prozent, die über ausreichend Spielraum für potenzielle zukünftige Erhöhungen verfügen. Eine hohe FCF-Rendite ist oft ein Hinweis darauf, dass ein Unternehmen solide Cashflows generiert, die entweder zur Zahlung von Dividenden, Rückkäufen von Aktien, Schuldenabbau oder weiteren Investitionen verwendet werden können.

Ein fundierter Auswahlprozess: Aktien mit hohen Ausschüttungen

Die Untersuchung begann mit den Komponenten des S&P 1500 Composite Index, der sich aus dem S&P 500, dem S&P MidCap 400 Index und dem S&P Small Cap 600 Index zusammensetzt. Im nächsten Schritt wurden Aktien herausgefiltert, die eine Dividendenrendite von mindestens 4 Prozent aufweisen.

Zur Verfeinerung der Auswahl hat MarketWatch ausschliesslich Unternehmen berücksichtigt, die von mindestens fünf Analysten abgedeckt werden. Dies stellt sicher, dass fundierte Schätzungen für die Analyse verfügbar sind. Ein weiteres Kriterium war, dass die geschätzte FCF-Rendite mindestens doppelt so hoch wie die aktuelle Dividendenrendite sein muss. Dies deutet darauf hin, dass ein Unternehmen seine Ausschüttungen nicht nur beibehalten, sondern auch erhöhen kann.

Analyse zeigt: Diese 11 Dividendenaktien bestehen den Test

Die MarketWatch-Analyse zeigt, dass nur 11 Unternehmen diesen strengen Kriterien entsprechen. Ein solches Screening stellt jedoch immer nur eine Momentaufnahme dar. Bevor man investiert, sollte man stets eigene Recherchen anstellen und sich fragen, ob das Unternehmen langfristig wettbewerbsfähig bleibt.

Kohl's Corp. führt die Liste mit einer Dividendenrendite von 5,46 Prozent und einer geschätzten FCF-Rendite von beeindruckenden 36,94 Prozent an, was auf einen erheblichen Puffer von 31,48 Prozent hindeutet.

Macy's Inc. folgt mit einer Dividendenrendite von 5,37 Prozent und einer geschätzten FCF-Rendite von 18,98 Prozent, was einen Puffer von 13,60 Prozent bietet.

Viatris Inc. zeigt ähnliche Werte mit einer Dividendenrendite von 5,36 Prozent und einer geschätzten FCF-Rendite von 19,43 Prozent, was einen erwarteten Spielraum von 14,07 Prozent ergibt.

APA Corp. weist eine Dividendenrendite von 4,79 Prozent auf, während die geschätzte FCF-Rendite bei 16,25 Prozent liegt, was einen Puffer von 11,47 Prozent ergibt.

Lincoln National Corp. fällt etwas aus der Reihe, da hier die Rendite auf Basis des Gewinns pro Aktie (EPS) berechnet wird. Die Dividendenrendite beträgt 4,78 Prozent, während die geschätzte FCF-Rendite bei 20,90 Prozent liegt, was einen Puffer von 16,13 Prozent bedeutet.

Travel + Leisure Co. kommt auf eine Dividendenrendite von 4,62 Prozent und eine geschätzte FCF-Rendite von 16,68 Prozent, was einen Spielraum von 12,06 Prozent ergibt.

Cable One Inc. weist eine Dividendenrendite von 4,46 Prozent und eine geschätzte FCF-Rendite von 17,73 Prozent auf, was zu einem Puffer von 13,26 Prozent führt.

Crescent Energy Co. glänzt mit einer Dividendenrendite von 4,15 Prozent und einer sehr hohen geschätzten FCF-Rendite von 24,48 Prozent, was einen Spielraum von 20,33 Prozent bietet.

Nexstar Media Group Inc. weist eine Dividendenrendite von 4,11 Prozent und eine geschätzte FCF-Rendite von 17,23 Prozent auf, was zu einem Puffer von 13,12 Prozent führt.

American Eagle Outfitters Inc. bietet eine Dividendenrendite von 4,08 Prozent, während die geschätzte FCF-Rendite bei 12,91 Prozent liegt, was einen Puffer von 8,83 Prozent ergibt.

Xenia Hotels & Resorts Inc. schliesst die Liste mit einer Dividendenrendite von 4,03 Prozent, einer geschätzten FCF-Rendite von 12,71 Prozent und einem Spielraum von 8,68 Prozent. Hier wurde die Rendite auf Basis des Adjusted Funds From Operations-Kennwertes (AFFO) berechnet.

Anleger, die auf Dividendenaktien setzen, sollten nicht nur auf hohe Ausschüttungen schauen, sondern auch auf deren Nachhaltigkeit . Unternehmen, deren freier Cashflow deutlich über der Dividendenrendite liegt, haben oft noch Spielraum für zukünftige Erhöhungen. Vor der Investition ist es jedoch ratsam, sich ein umfassendes Bild vom Unternehmen machen.

