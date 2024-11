SMI und DAX tiefer -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt zeigen sich am Freitag deutlich schwächer.

So eröffnete der SMI quasi unverändert bei 11’918,78 Punkten und fällt anschliessend tief in die Verlustzone.

Auch die Nebenwerteindizes SPI und SLI verbuchen zeitweise kräftige Abschläge.

Händler sprechen von einer Verschnaufpause nach einer Woche, die mit US-Präsidentschaftswahlen, einer Regierungskrise in Deutschland und einer Zinssenkung der US-Notenbank Fed reich befrachtet war. Die vergangenen Tage seien von Umschichtungen geprägt gewesen. Beim "Trump Trade" wurden Aktien von Firmen, die unter den Folgen höherer Zölle und eines Handelskriegs leiden könnten, verkauft und Aktien von Unternehmen, die in den USA aktiv sind, werden nachgefragt, wie ein Händler sagt. Doch nun gelte es, erst einmal abzuwarten, wie es weitergehe, sagt ein Händler. Zudem könne man ja nicht wissen, was während des Wochenende alles noch geschehen könne. Gleichzeitig hat die Bilanzsaison an Schwung verloren, daher bröckelten die Kurse mangels Impulsen und Käufern etwas ab.

Am Vorabend hatte das Fed wie erwartet die Leitzinsen um weitere 25 Basispunkte gesenkt. Doch dies verpuffte an der Wall Street weitgehend. Die Technologietitel an der NASDAQ schlossen dagegen fester. Fed-Chef Jerome Powell sagte an einer Pressekonferenz, das Fed gehe davon aus, dass sich die Inflationsrate bei 2 Prozent einpendeln werde. Eine weitere Zinssenkung im Dezember liess er aber offen. Es deute in den Wirtschaftsdaten nichts darauf hin, dass man sich "beeilen" müsse mit weiteren Zinssenkungen. Damit habe er die Zinserwartungen eher etwas gedämpft. Doch nach Ansicht der UBS bleibt der globale Lockerungszyklus auf Kurs. "Wir gehen davon aus, dass die US-Notenbank die Zinsen weiter senken und eine neutrale Politik verfolgen wird", heisst es in einem Kommentar der Grossbank.

Unter den Einzelwerten steht Richemont im Fokus. Das Marktschwergewicht hat seine Zahlen veröffentlicht und damit enttäuscht.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich am Freitag in Rot.

Zwar startete der DAX 0,25 Prozent höher bei 19'411,59 Stellen, im weiteren Handelsverlauf dreht er allerdings deutlich ins Minus.

Im Fokus bleiben der Wahlsieg des Republikaners Donald Trump in den USA, das Ende der Ampel-Koalition in Deutschland sowie die Wirtschaftsschwäche Chinas. "Die Hoffnungen liegen nun auf den politischen Neuausrichtungen, die allerdings dies- wie jenseits des Atlantiks noch Zeit brauchen", kommentierte Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck.

Die nächste Zinssenkung der US-Notenbank Fed war jedoch kein Kurstreiber. Die Fed erfüllte am Vorabend mit einer Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte die Erwartungen.

"Die Einflüsse von Donald Trump auf die Politik der Fed wird man erst im kommenden Jahr spüren", schrieb Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst beim Broker CMC Markets. Wie schon in Trumps erster Amtszeit werde die US-Notenbank nicht antizipieren, was politisch kommen könnte, sondern reagieren. Daher dürfte die Fed "eher auf Sicht fahren und einen langsameren Kurs einschlagen", argumentierte Stanzl.

WALL STREET

Am Donnerstag ging es an den US-Märkten uneinheitlich zu.

Der Dow Jones verabschiedete sich bei 43'729,14 Zählern unverändert.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite legte daneben 1,51 Prozent auf 19'269,46 Zähler zu.

Nach dem klaren Sieg von Donald Trump bei den US-Präsidentschaftswahlen rückte nun die US-Notenbank Fed in den Fokus. Die Währungshüter haben den Leitzins wie erwartet um 0,25 Prozentpunkte gesenkt. Die Kurse trieb dies aber nicht zusätzlich an. Fed-Chef Jerome Powell nahm in der Pressekonferenz Bezug auf die Wahl von Donald Trump zum nächsten US-Präsidenten. "Auf kurze Sicht wird die Wahl keine Auswirkungen auf unsere politischen Entscheidungen haben", sagte er. Man wisse nicht, wie und in welchem Umfang sich die Wirtschaftspolitik langfristig verändern werde, sagte Powell. "Daher wissen wir auch nicht, wie sich diese auf die Wirtschaft auswirken wird."

ASIEN

Die Börsen in Fernost tendierten am Freitag in unterschiedliche Richtungen.

In Tokio schloss der japanische Leitindex Nikkei 225 mit einem Gewinn von 0,30 Prozent bei 39'500,37 Punkten. "Wir glauben, dass die US-Wahl kurzfristig positive Auswirkungen auf japanische Aktien haben wird", hiess es seitens der Analysten von JP Morgan. Makro-Bedingungen wie die jüngste Abschwächung des Yen gegenüber dem Dollar seien "grundsätzlich positiv" für japanische Aktien. Am Berichtstag dürfte der Yen allerdings bremsend gewirkt haben. Er erholte sich nach dem Rücksetzer in Reaktion auf den Wahlsieg von Donald Trump nämlich kräftig.

Auf dem chinesischen Festland verlor der Shanghai Composite indes bis Handelsende 0,53 Prozent an auf 3'452,30 Zähler.

Der Hang Seng in Hongkong gab daneben 1,07 Prozent auf 20'728,19 Stellen ab.

Nachdem die US-Notenbank am Donnerstagabend genau wie erwartet die Leitzinsen erneut gesenkt hat, diesmal um 25 Basispunkte, ging es an den Aktienmärkten in Ostasien zum Wochenausklang in relativ engen Grenzen uneinheitlich zu.

An den chinesischen Märkten wartete man zudem gespannt auf Einzelheiten eines fiskalischen Massnahmenprogramms zur Stützung der Konjunktur zum Ende des Treffens des Ständigen Ausschusses des Nationalen Volkskongresses im Laufe des Tages.

Dass bereits erfolgte Stimuli laut einer Umfrage des Wall Street Journal offenbar Wirkung zeigen, stützte nicht. Demnach sollen Konsum, Investitionen und Industrieproduktion im Oktober stärker zugelegt haben als im September.

Mit Blick auf die Handelsbeziehungen zu den USA unter dem kommenden neuen und alten Präsidenten Trump stellten die Ökonomen von Maybank fest, dass Chinas Exportwachstum im nächsten Jahr durch wieder zunehmende Spannungen zwar beeinträchtigt werden dürfte, die Wirtschaft aber unabhängiger von den USA sei als noch unter Trumps erster Amtszeit. Der Anteil der Exporte in die USA sei deutlich geringer als auf dem Höchststand 2018. und die Abhängigkeit von US-Importen habe ebenfalls abgenommen. Dazu dürfte Peking pragmatisch reagieren, um den Schaden für die heimischen Unternehmen zu minimieren.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires