Vor US-Arbeitsmarktbericht: SMI und DAX kaum bewegt erwartet -- Hang Seng legt erneut kräftig zu

SCHWEIZ

Am Freitag wird am heimischen Aktienmarkt ein kaum veränderter Handelsauftakt erwartet.

Der SMI steht vorbörslich zeitweise um nur 0,01 Prozent höher bei 12'014 Punkten. Am Donnerstag schloss er 0,91 Prozent schwächer bei 12'012,32 Punkten.

Die Nebenwertindizes SPI und SLI verloren am Donnerstag schlussendlich 0,94 Prozent auf 16'019,00 Zähler bzw. 0,82 Prozent auf 1'968,92 Einheiten.

Mit einem kaum veränderten Handelsstart wird der heimische Aktienmarkt am Freitag erwartet. Die geopolitische Lage im Nahost-Konflikt ist weiterhin schwierig und dürfte die Risikoneigung der Investoren weiter beeinflussen. Ausserdem steht am Nachmittag der offizielle US-Arbeitsmarktbericht an, vor dem sich die Anleger ebenfalls meist zurückhalten.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt dürfte sich am Freitag zunächst kaum bewegen.

Der DAX zeigt sich in vorbörslichen Indikationen zeitweise um 0,05 Prozent leichter bei 19'006 Punkten. Den Donnerstagshandel hatte er 0,78 Prozent leichter bei 19'015,41 Zählern beendet.

Dem DAX steht am Freitag ein Kampf um die Marke von 19'000 Punkten bevor. Angesichts des anstehenden US-Arbeitsmarktberichts und der weiter angespannten Lage im Nahen Osten bleiben die Anleger vorsichtig.

"Die Märkte halten sich stabil, aber in der geopolitischen Landschaft brodelt es", schrieb Marktbeobachter Stephen Innes von SPI Asset Management mit Blick auf den Nahost-Konflikt. "Unter dieser scheinbar ruhigen Oberfläche braut sich ein Sturm zusammen. Jeder weiss, dass der nächste Schritt die Dinge dramatisch durcheinanderbringen könnte", sagte er mit Blick auf eine befürchtete Reaktion Israels auf den jüngsten, massiven iranischen Raketenangriff.

Innes zufolge ist es zunächst positiv, dass die US-Wirtschaft weiter ihre Widerstandsfähigkeit beweist. Diese Medaille habe aber eine Kehrseite: "Angesichts der so guten Wirtschaftsentwicklung hat die US-Notenbank Fed möglicherweise keine überzeugenden Argumente für eine massive Zinssenkung im November." Für die US-Geldpolitik spielt die Entwicklung des Arbeitsmarktes eine grosse Rolle.

WALL STREET

Die US-Börsen präsentierten sich am Donnerstag in Rot.

Der Dow Jones vergrösserte seinen anfänglichen Verlust und fiel im Handelsverlauf vorübergehend sogar unter die runde 42'000er-Marke. Letztlich beendete er den Handelstag 0,44 Prozent tiefer bei 42'011,59 Punkten.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite konnte sich nach einem negativen Start wieder an die Nulllinie vorarbeiten und schloss nur mit einem minimalen Minus von 0,04 Prozent bei 17'918,48 Zählern.

Die anhaltenden geopolitischen Risiken hielten die Anleger an den US-Aktienmärkten auch am Donnerstag an der Seitenlinie. Angesichts der zunehmenden Kämpfe im Libanon befürchten Marktkenner, dass der Nahostkonflikt ausser Kontrolle geraten könnte. US-Präsident Joe Biden zufolge wird derzeit ein Angriff auf iranische Ölanlagen diskutiert.

US-Wirtschaftsdaten haben am Donnerstag den New Yorker Aktienmarkt nur kurz positiv beeinflusst. Die Stimmung im Dienstleistungssektor der Vereinigten Staaten hatte sich deutlich aufgehellt. Sorgen vor einer harten Landung der Wirtschaft wurden dadurch etwas gemildert. Am Freitag steht der monatliche Arbeitsmarktbericht der Regierung für den Monat September auf der Agenda, der sich auf die geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank Fed auswirken kann.

ASIEN

Die wichtigsten Börsen in Asien verbuchen am Freitag Gewinne.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 steht gegen 7:40 Uhr unserer Zeit um 0,16 Prozent höher bei 38'615 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland ruht der Handel aufgrund der "Goldenen Woche" weiterhin. Vor der mehrtägigen Feiertagspause ging es für den Shanghai Composite zuletzt um 8,06 Prozent hoch auf 3'336,50 Zähler. In Hongkong steigt der Hang Seng am Freitag gegen 7:40 Uhr unserer Zeit um 2,27 Prozent auf 22'616 Einheiten.

Während die Börse in Hongkong am Freitag den gestern unterbrochenen Aufwärtstrend seit der Vorwoche wieder aufgenommen hat, tut sich an den anderen Plätzen der Region vergleichsweise wenig. An allen Plätzen haben die Akteure die Blicke bereits auf den US-Arbeitsmarktbericht gerichtet, der am Nachmittag (MESZ) veröffentlicht wird. Von ihm erhoffen sie sich weitere Erkenntnisse über das Zinssenkungstempo der US-Notenbank. Jüngst hat sich die Wahrscheinlichkeit wieder deutlicher in Richtung einer nur kleinen Zinssenkung Anfang November verschoben angesichts sich mehrender Signale für eine weiche Landung der US-Konjunktur. Zuletzt trug dazu am Vortag ein deutlich besser als gedacht ausgefallener ISM-Index für den Dienstleistungssektor bei.

Daneben wird die Entwicklung um Israel weiter genau verfolgt, insbesondere mit der Frage, ob und wie Israel seinerseits wieder auf den Raketenangriff des Iran reagieren wird.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires