SMI schwächer -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich in Grün

SCHWEIZ

Der heimische Leitindex gibt am Mittwoch nach.

So eröffnete der SMI mit einem kleinen Plus von 0,12 Prozent bei 11'299.53 Punkten und fällt anschliessend in die Verlustzone.

Auch die Nebenwertindizes SPI und SLI präsentieren sich in Rot.

Vor der mit Spannung erwarteten Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed von heute Abend halten sich die Marktteilnehmer laut Händlern zurück. Die meisten Ökonomen gehen davon aus, dass die US-Notenbank Fed ihr Tempo drosselt und den Leitzins nur noch um 25 und nicht wie noch im Dezember um 50 Basispunkte erhöhen wird. Dafür spreche die sinkende Inflationsrate in den USA. Zuletzt fiel der am Vortag veröffentlichte Arbeitskostenindex tiefer als erwartet aus. Dies wird als Anzeichen für den Erfolg der strengen Geldpolitik gewertet. Beobachter sind sich daher einig, dass nun ein kleinerer Schritt folgen wird. Am Donnerstag gilt dann die Aufmerksamkeit dem Zinsentscheid der EZB und der BoE. Diese dürften laut Markterwartungen den Leitzins um weitere 50 BP anheben.

Im Fokus stünden zudem Spezialsituationen wie etwa der Jahresabschluss des Schwergewichts Novartis. Der Pharmariese hat im 4. Quartal 2022 mit 1,9 Milliarden US-Dollar operativ 24 Prozent weniger verdient.

DEUTSCHLAND

Die Anleger in Frankfurt warten am Mittwoch ab.

So startete der DAX mit einem minimalen Minus von 0,02 Prozent bei 15'125,12 Zählern und tritt auch im weiteren Handelsverlauf nur auf der Stelle.

Am Abend nach dem Ende des Xetra-Handels gibt die US-Notenbank Fed ihre Zinsentscheidung bekannt, gefolgt von der Europäischen Zentralbank und der Bank of England am Donnerstag. Die Signale stehen auf weitere Zinserhöhungen angesichts einer unverändert hohen Inflation und eines starken Arbeitsmarktes in den USA.

Die US-Notenbank dürfte das Tempo der Zinserhöhungen zwar erneut drosseln. Allerdings seine die Teuerungsraten trotz der ersten Rückgänge noch viel zu hoch, schrieben die Experten der Landesbank Hessen-Thüringen. Die Fed werde daher nach der erwarteten Erhöhung des Leitzinsbandes um 0,25 Prozentpunkte eine Vorfestlegung auf ein Ende des Zinszyklus oder gar baldige Zinssenkungen vermeiden.

Ausserdem stehen einige Unternehmen mit aktuellen Geschäftszahlen im Fokus.

WALL STREET

Der US-Handel zeigte sich am Dienstag höher.

Der Dow Jones ging mit einem Plus von 1,10 Prozent bei 34'086,89 Punkten in den Feierabend. Der NASDAQ Composite schloss daneben 1,67 Prozent höher bei 11'584,55 Zählern.

Im Fokus stand weiter die zur Wochenmitte anstehende Zinsentscheidung der US-Notenbank. Die Europäische Zentralbank (EZB) und die Bank of England folgen am Donnerstag. Zudem läuft die Berichtssaison auf vollen Touren. Am Markt wird allgemein erwartet, dass die Fed die Zinssätze um 25 Basispunkte anheben wird und damit einen weiteren Gang zurückschaltet nach den zuletzt kräftigen Erhöhungen um 50 und 75 Basispunkte im vergangenen Jahr. Hinweise erhofft man sich am Markt vor allem über den künftigen Zinskurs der US-Notenbank. "Wir bezweifeln, dass die Fed bei ihrer Sitzung mit einer taubenhaften Überraschung aufwarten wird, aber das bevorstehende Ende der Zinserhöhungen ist dennoch positiv für die Risikobereitschaft", so Willem Sels, Global Chief Investment Officer bei HSBC Global Private Banking & Wealth.

ASIEN

Die grössten Börsen in Fernost zeigten sich am Mittwoch von ihrer freundlichen Seite.

In Tokio schloss der Nikkei mit einem kleinen Gewinn von 0,07 Prozent bei 27'346,88 Punkte.

In China ging es deutlicher aufwärts. Auf dem chinesischen Festland stieg der Shanghai Composite um 0,90 Prozent auf 3'284,92 Zähler. In Hongkong legte der Hang Seng um 1,05 Prozent auf 22'072,18 Punkte zu.

Etwas Rückenwind kam aus der chinesischen Industrie. Denn die hatte ihre Aktivität im Januar etwas belebt, gleichwohl blieb der von Caixin und S&P ermittelte Einkaufsmanagerindex weiter im Schrumpfung anzeigenden Bereich. Doch damit erhielt die Hoffnung neue Nahrung, die chinesische Notenbank könnte durch geldpolitische Lockerungen unterstützen.

Am Abend und damit lange nach Börsenschluss in Asien wird die US-Notenbank als erste der drei geldpolitischen Schwergewichte (EZB sowie Bank of England) in dieser Woche ihre Zinsentscheidung bekannt geben. Nachdem neue US-Konjunkturdaten durchweg unter den Erwartungen ausgefallen waren, hofften Anleger auf eine nicht zu falkenhafte Fed. Daher würden vor der Zinsentscheidung vereinzelt wieder Aktien gekauft, hiess es.

