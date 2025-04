BioNTech-Aktie dennoch im Minus: Daten zu mRNA- und Immunonkologie-Fokus-Programmen können begeistern

• BioNTech richtet Fokus inzwischen auf Onkologie• Positive Studienergebnisse werden vorgestellt• Demnächst werden noch weitere erfreuliche Daten-Updates erwartet

BioNTech setzt seinen Weg hin zu einem diversifizierten Multiprodukt-Unternehmen im Bereich Onkologie fort und hat inzwischen ein diversifiziertes Onkologie-Portfolio aufgebaut, das Kandidaten für mRNA-Krebsimmuntherapien, innovative Immunmodulatoren sowie zielgerichtete Therapien, einschliesslich ADCs (antibody-drug conjugates - Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten) und Zelltherapien, umfasst. Genau zu diesen Bereichen will das Unternehmen nun auf der diesjährigen Jahrestagung der American Association for Cancer Research (AACR), die vom 25. bis 30. April 2025 in Chicago stattfindet, Daten vorstellen, welche sowohl den Fortschritt von BioNTechs Fokus-Programmen zur Krebsbehandlung als auch die Umsetzung der Kombinationsstrategie des Unternehmens in der Onkologie unterstreichen. So werden unter anderem erste Daten für die Kombination des PD-L1xVEGF-A bispezifischen Antikörperkandidaten BNT327 mit ADCs vorgestellt.

"Unsere Präsentationen auf der diesjährigen AACR-Jahrestagung unterstützen unseren Ansatz, komplementäre Wirkmechanismen zu kombinieren, um eine synergistische Anti-Tumor-Aktivität zu fördern. Die präsentierten Daten zeigen, dass wir gut positioniert sind, um unsere Vision umsetzen, Behandlungsergebnisse für Patientinnen und Patienten mit Krebs über das gesamte Spektrum der Erkrankung hinweg zu verbessern", verriet Prof. Dr. Özlem Türeci, Mitgründerin und Chief Medical Officer von BioNTech, in einer Pressemitteilung des Unternehmens vom Donnerstag.

Beachtliche Pipeline

Unternehmensangaben zufolge treibt man die eigene klinische Onkologie-Pipeline mit mehr als 20 aktiven Phase-2- und Phase-3-Studien in einer Reihe von soliden Tumoren voran. Für die Jahre 2025 und 2026 werden noch zahlreiche Daten-Updates erwartet, welche die Strategie der Firma unterstützen, hiess es.

So reagiert die BioNTech-Aktie

Die an der NASDAQ gelistete BioNTech-Aktie konnte daraufhin am Donnerstag um 4,97 Prozent zulegen und schloss bei 120,54 Dollar. Am Freitag lässt die Freude der Anleger wohl etwas nach, denn vorbörslich verliert das Papier zeitweise 1,28 Prozent auf 119,00 Dollar.

