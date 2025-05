Autoneum Aktie News: Autoneum am Mittwochmittag im Minus

Die Autoneum-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 141,60 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 16'677 Punkten notiert. Bei 140,40 CHF markierte die Autoneum-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 142,80 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via SIX SX 1'710 Autoneum-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 154,20 CHF. Dieser Kurs wurde am 17.05.2024 erreicht. 8,90 Prozent Plus fehlen der Autoneum-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 95,10 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,84 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,80 CHF an Autoneum-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,61 CHF.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.07.2025 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Autoneum rechnen Experten am 23.07.2026.

Experten gehen davon aus, dass Autoneum im Jahr 2025 10,35 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

