Ausblick: WORKMAN präsentiert Quartalsergebnisse

WORKMAN präsentiert am 09.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 46,75 JPY aus. Im letzten Jahr hatte WORKMAN einen Gewinn von 41,78 JPY je Aktie eingefahren.

6 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 42,04 Milliarden JPY – das würde einem Zuwachs von 21,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 34,58 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 289,91 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 252,64 JPY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 186,58 Milliarden JPY, gegenüber 160,85 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net