Ausblick: PG&E legt Quartalsergebnis vor

PG&E präsentiert in der am 22.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Die Schätzungen von 12 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,420 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte PG&E ein EPS von 0,370 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten ein Plus von 9,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 6,82 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,25 Milliarden USD umgesetzt.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,65 USD, wohingegen im Vorjahr noch 1,18 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 12 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 26,17 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 24,94 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.ch