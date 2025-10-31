Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’301 -0.1%  SPI 17’064 0.1%  Dow 47’522 -0.2%  DAX 24’119 0.0%  Euro 0.9277 0.0%  EStoxx50 5’699 -0.1%  Gold 4’012 -0.7%  Bitcoin 87’879 1.3%  Dollar 0.8015 0.0%  Öl 64.6 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Apple-Aktie profitiert: iKonzern überzeugt bei Umsatz und Gewinn
Ausblick: Chevron stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Ausblick: Colgate-Palmolive-Aktie gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Saint-Gobain-Aktie: Umsatz rückläufig
Was ist Digital Detox und wie geht es?
Suche...
Plus500 Depot

Affle Aktie 113580238 / INE00WC01027

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

31.10.2025 07:01:06

Ausblick: Affle (India) vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Affle
1936.00 INR 1.79%
Kaufen Verkaufen

Affle (India) stellt am 01.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 7,86 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 6,56 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 9 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 6,45 Milliarden INR aus – das entspräche einem Plus von 18,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,43 Milliarden INR in den Büchern standen.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 13 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 34,53 INR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 27,23 INR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 13 Analysten durchschnittlich auf 27,32 Milliarden INR, gegenüber 22,66 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch