ARYZTA Aktie News: ARYZTA am Mittag mit negativen Vorzeichen

Die ARYZTA-Aktie musste um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 1,66 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 15'961 Punkten realisiert. Die ARYZTA-Aktie gab in der Spitze bis auf 1,65 CHF nach. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 1,67 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 561'228 ARYZTA-Aktien umgesetzt.

Bei 1,83 CHF erreichte der Titel am 28.05.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,22 Prozent könnte die ARYZTA-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 1,34 CHF fiel das Papier am 24.08.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,66 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte ARYZTA 0,000 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 17.03.2025 terminiert. ARYZTA dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 06.10.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass ARYZTA einen Gewinn von 0,121 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch