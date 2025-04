Börse New York in Rot: NASDAQ Composite zum Ende des Freitagshandels mit Kurseinbruch

Letztendlich bewegte sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 5.82 Prozent leichter bei 15’587.79 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 3.05 Prozent tiefer bei 16’045.60 Punkten in den Handel, nach 16’550.61 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ Composite betrug 16’128.16 Punkte, das Tagestief hingegen 15’575.68 Zähler.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Verlust von 8.55 Prozent. Vor einem Monat, am 04.03.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 18’285.16 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.01.2025, wurde der NASDAQ Composite auf 19’621.68 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 04.04.2024, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 16’049.08 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2025 ging es für den Index bereits um 19.15 Prozent abwärts. Der NASDAQ Composite markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 20’118.61 Punkten. 15’575.68 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Nissan Motor (+ 9.32 Prozent auf 2.58 USD), Consumer Portfolio Services (+ 7.31 Prozent auf 9.40 USD), 1-800-FLOWERSCOM (+ 6.26 Prozent auf 5.60 USD), Lifetime Brands (+ 5.88 Prozent auf 4.68 USD) und Sangamo Therapeutics (+ 5.50 Prozent auf 0.66 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen Dorel Industries (-25.75 Prozent auf 0.95 USD), Lifecore Biomedical (-22.32 Prozent auf 5.29 USD), Patterson-UTI Energy (-18.33 Prozent auf 5.66 USD), Harvard Bioscience (-15.44 Prozent auf 0.40 USD) und Century Aluminum (-14.12 Prozent auf 15.00 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 141’509’926 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie nimmt im NASDAQ Composite, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 2.762 Bio. Euro den grössten Anteil ein.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Werte

Unter den NASDAQ Composite-Aktien verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die SIGA Technologies-Aktie mit 4.44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Alliance Resource Partners LP-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10.50 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch