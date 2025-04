Schwache Performance in New York: Dow Jones rutscht letztendlich ab

Am Freitag notierte der Dow Jones via NYSE zum Handelsschluss 5.50 Prozent schwächer bei 38’314.86 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 16.399 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 1.09 Prozent auf 40’986.52 Punkte an der Kurstafel, nach 40’545.93 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Dow Jones bei 38’264.87 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 40’097.90 Punkten.

Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn fiel der Dow Jones bereits um 7.41 Prozent zurück. Der Dow Jones wies vor einem Monat, am 04.03.2025, einen Wert von 42’520.99 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.01.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 42’732.13 Punkten. Der Dow Jones lag noch vor einem Jahr, am 04.04.2024, bei 38’596.98 Punkten.

Der Index fiel auf Jahressicht 2025 bereits um 9.62 Prozent zurück. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 45’054.36 Punkte. Bei 38’264.87 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Nike (+ 3.00 Prozent auf 57.25 USD), Home Depot (+ 1.33 Prozent auf 328.30 EUR), Sherwin-Williams (-2.52 Prozent auf 332.06 USD), UnitedHealth (-2.85 Prozent auf 525.05 USD) und Microsoft (-3.56 Prozent auf 359.84 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil Boeing (-9.49 Prozent auf 136.59 USD), 3M (-9.18 Prozent auf 126.91 USD), Chevron (-8.22 Prozent auf 143.28 USD), JPMorgan Chase (-8.05 Prozent auf 210.28 USD) und Travelers (-7.92 Prozent auf 242.26 USD).

Welche Dow Jones-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im Dow Jones mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 141’509’926 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones macht die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 2.762 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der Dow Jones-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Merck-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 9.64 erwartet. Mit 6.00 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

