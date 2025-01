Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 schwächelt zum Start des Donnerstagshandels

Am Donnerstag gibt der S&P 500 um 16:00 Uhr via NYSE um 0.04 Prozent auf 6’084.20 Punkte nach. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 52.704 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der S&P 500 0.115 Prozent tiefer bei 6’079.37 Punkten, nach 6’086.37 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 6’074.67 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 6’084.96 Einheiten.

S&P 500-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht gewann der S&P 500 bereits um 1.17 Prozent. Vor einem Monat, am 23.12.2024, wurde der S&P 500 mit 5’974.07 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 23.10.2024, erreichte der S&P 500 einen Wert von 5’797.42 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.01.2024, stand der S&P 500 bei 4’864.60 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 ging es für den Index bereits um 3.67 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 6’100.81 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5’773.31 Zählern.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen aktuell GE Aerospace (ex General Electric) (+ 8.66 Prozent auf 204.68 USD), Union Pacific (+ 5.04 Prozent auf 247.69 USD), Alaska Air Group (+ 4.15 Prozent auf 70.20 USD), Walgreens Boots Alliance (+ 3.61 Prozent auf 12.04 USD) und APA (+ 2.10 Prozent auf 23.85 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen hingegen Electronic Arts (-15.79 Prozent auf 119.88 USD), Freeport-McMoRan (-6.04 Prozent auf 36.73 USD), Illumina (-5.30 Prozent auf 132.92 USD), Micron Technology (-3.85 Prozent auf 105.03 USD) und Bio-Techne (-3.61 Prozent auf 75.87 USD).

S&P 500-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 6’970’929 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3.464 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Werte im Fokus

2025 verzeichnet die SVB Financial Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Unter den Aktien im Index zeigt die First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1’200.00 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

