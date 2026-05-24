Andy Warhols Patek Philippe wird im Juni versteigert

New York (awp/sda/adn) - Auf dem Auktionsmarkt gibt es kaum ein so wirkungsvolles Verkaufsargument wie den Hinweis "ehemals im Besitz von Andy Warhol". Kombiniert man dies noch mit dem Namen Patek Philippe, kommt es fast zwangsläufig zu einem Bieterwettstreit zwischen Sammlern und Uhrenliebhabern.

Genau das dürfte am kommenden 12. Juni geschehen, wenn Christie's in New York eine elegante Patek Philippe Calatrava Ref. 570 aus der Privatsammlung des amerikanischen Künstlers versteigert. Die Uhr, eines der ikonischen Modelle des schlichten und raffinierten Designs des Schweizer Hauses aus der Nachkriegszeit, wird auf 200'000 bis 400'000 Dollar geschätzt.

Es handelt sich um ein besonders begehrtes Exemplar, da es "doppelt signiert" ist: Das Zifferblatt trägt nämlich neben dem Markenzeichen von Patek Philippe auch die Signatur des historischen italienischen Einzelhändlers Hausmann & Co.

Die Geschichte dieser Uhr ist Teil einer der grössten Versteigerungen von Kunstsammlungen, die jemals organisiert wurden. Im Jahr 1988, ein Jahr nach Warhols Tod, versteigerte Sotheby's in einer zehntägigen Marathon-Auktion mehr als 10'000 Objekte aus dem Besitz des Künstlers für insgesamt 25,3 Millionen Dollar.

Nach der Hauptauktion wurden mehr als 90 Uhren und Schmuckstücke zufällig entdeckt, versteckt in einer Schublade mit Geheimfach eines Schranks, der Warhol gehört hatte. Dieser unerwartete Schatz brachte anschliessend weitere 1,6 Millionen Dollar ein.

Die Calatrava Ref. 570 war bereits 2021 bei Christie's unter den Hammer gekommen und erzielte 150'000 Dollar, was über der ursprünglichen Höchstschätzung von 95'000 Dollar lag.

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