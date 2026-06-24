SMI startet wenig bewegt -- DAX eröffnet schwächer -- Asiens Börsen mehrheitlich im Plus

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt startet zur Wochenmitte verhalten.

Der SMI notiert zeigt sich zu Beginn kaum verändert.

Die Nebenwertindizes SPI und SLI folgen der Tendenz des Leitindex.

Im Fokus steht einmal nicht der Iran-Konflikt, sondern die jüngste Korrektur unter den Technologietiteln dies- und jenseits des Atlantiks. In den vergangenen Wochen und Monaten waren teils sehr hohe Bewertungen aufgebaut worden, nun kam es an der US-Techbörse NASDAQ zu weiteren Gewinnmitnahmen. In Asien zeichnete sich eine gewisse Stabilisierung ab.

"Die Frage ist nun, ob der jüngste Ausverkauf den Beginn einer platzenden Blase markiert oder nur eine weitere Korrektur auf dem Weg nach oben ist", sagt Händlerin Ipek Ozkardeskaya von Swissquote. Auf jeden Fall seien die Gründe für die jüngsten Turbulenzen noch nicht verschwunden, und einige Titel würden geradezu nach einer Korrektur zurück auf gesündere Niveaus "schreien", ergänzt sie.

Die Agenda ist zur Wochenmitte recht dünn gefüllt: Hierzulande steht der UBS-CFA-Index auf dem Programm, in Deutschland dürfte das Ifo-Geschäftsklima einen Blick wert sein. Aus den USA sind nur wenig bewegende Daten zu erwarten. Allerdings legt der Chiphersteller Micron seine Quartalszahlen nach Börsenschluss vor, die nach dem jüngsten Ausverkauf als Gradmesser für die Stimmung im Halbleitersektor angesehen werden.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt eröffnet den Handel am Mittwoch auf rotem Terrain.

So präsentiert sich der DAX zum Börsenstart 0,41 Prozent schwächer bei 24'790,7 Punkten.

Nach dem Vortagsrückschlag verliert der DAX auch am Mittwoch. Zu der zuletzt umkämpften 25'000-Punkte-Marke bleibt er damit auf Abstand. Wichtig bleibt die 21-Tage-Linie, die aktuell bei 24'860 Zählern verläuft.

Die Augen der Anleger bleiben vor den später erwarteten Quartalszahlen des US-Chipkonzerns Micron auf die jüngste Korrektur im Technologiesektor gerichtet. Am Vortag waren sie nervös geworden ob der enorm hohen Erwartungen, die als eingepreist gelten. Die Commerzbank sprach von "Zweifeln an der Nachhaltigkeit der KI-getriebenen Aktienrally" wegen der Nachricht, dass ein südkoreanischer Speicherchip-Hersteller die Produktion von KI-Chips drosseln wolle.

Auf geopolitischer Ebene gibt es keine kursrelevanten Neuigkeiten. Die Commerzbank spricht von weiteren Fortschritten bei den Friedensgesprächen zwischen den USA und dem Iran. Die Experten der Bank erwähnten aber zugleich, dass es in wichtigen Details nach wie vor widersprüchliche Aussagen beider Seiten gebe.

WALL STREET

Anleger an der Wall Street scheuten am Dienstag das Risiko.

So eröffnete der Dow Jones Industrial kaum verändert, rutschte dann direkt im Anschluss moderat ins Minus und konnte sich im weiteren Verlauf wieder an die Nulllinie vorarbeiten. Somit ging er quasi unverändert (-0,09 Prozent) bei 51'666,84 Punkten aus der Sitzung.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite blieb nach einem sehr schwachen Start auch weiterhin tief in der Verlustzone und schloss letztlich 2,21 Prozent schwächer bei 25'587,04 Zählern.

Der Auslöser für die kräftigen Verluste bei den Technologie-Werten sind Bedenken, dass die US-Zinsen länger als erwartet auf einem hohen Niveau bleiben könnten. Dazu kommt die Frage, ob sich die enormen Ausgaben für KI-Infrastruktur im aktuellen Tempo fortsetzen werden. Technologie- und Halbleiteraktien gehörten zu den grössten Gewinnern der Rally seit dem vergangenen Jahr, was sie besonders anfällig mache, wenn die Stimmung umschlage, so ein Marktbeobachter laut Dow Jones Newswires. Entscheidend werde daher sein, ob die jüngste Schwächephase lediglich eine Konsolidierung im KI-Bereich darstelle oder den Beginn einer umfassenderen Neubewertung des Sektors.

Teilnehmer verwiesen auch auf die sehr schwachen Vorgaben aus Asien, wo es vor allem für die Halbleiterwerte abwärts ging. Daher standen an der Wall Street vor allem die Chipwerte unter Abgabedruck.

Für Unsicherheit sorgten auch die jüngsten massiven Abgaben bei SpaceX.

ASIEN

Die Börsen in Fernost weisen am Mittwoch verschiedene Vorzeichen aus.

In Tokio notiert der Nikkei 225 zeitweise mit einem Verlust von 0,33 Prozent bei 69'559,95 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite dagegen um moderate 0,22 Prozent auf 4'114,88 Zähler.

In Hongkong gewinnt der Hang Seng derweil um 0,58 Prozent auf 23'472,71 Punkte.

Eine zaghafte Stabilisierung an den asiatischen Aktienmärkten nach dem Ausverkauf bei Technologiewerten am Vortag prägt das Bild am Mittwoch. Laut Analysten hat ein Bericht in Südkorea die massiven Verluste am Vortag im Technologiesektor verstärkt, denn in diesem wurde die Expansion der KI-Speicherproduktion heimischer Hersteller in Frage gestellt. "Erneute Sorgen über die Bewertungen von KI-Aktien haben die globalen Aktienmärkte über Nacht belastet", merken CBA-Analysten an.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires