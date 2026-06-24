Micron Technology Aktie 951691 / US5951121038
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|KI-Profiteur
|
24.06.2026 22:55:00
Micron Technology-Aktie springt hoch: Mega-Gewinnexplosion sorgt für Euphorie
Der Speicherhersteller Micron Technology hat über die Geschäftsentwicklung im abgelaufenen dritten Quartal seines Geschäftsjahres 2026 berichtet.
Der Gewinn von Micron Technology ist im dritten Geschäftsquartal 2026 kräftig nach oben gesprungen. Das Ergebnis je Aktie vervielfachte sich von 1,68 US-Dollar im Vorjahreszeitraum auf nun 24,67 US-Dollar. Analysten hatten im Vorfeld mit einer Gewinnexplosion um mehr als 1.000 Prozent auf 20,76 US-Dollar je Aktie gerechnet. Diese Prognose hat der KI-Profiteur somit jedoch mehr als deutlich eingestellt.
Auch der Umsatz von Micron schnellte kräftig hoch - von 9,30 Milliarden US-Dollar im Vorjahresquartal auf nun 41,456 Milliarden US-Dollar im Berichtszeitraum. Die Analystenerwartungen, die im Vorfeld ein Umsatzwachstum auf 35,75 Milliarden US-Dollar prognostiziert hatten, wurden damit deutlich übertroffen. Damit hat sich der Erlös binnen eines Jahres mehr als vervierfacht.
Im vierten Geschäftsquartal rechnet Micron mit einem Umsatz von rund 50 Milliarden Dollar.
Zudem soll auch der Gewinn weiter anziehen. Im laufenden vierten Geschäftsquartal soll der Wert auf rund 31 Dollar zulegen.
Im nachbörslichen Handel an der NASDAQ reagiert die Micron-Aktie zeitweise mit einem Plus von 13,49 Prozent auf 1.192,69 US-Dollar.
Carolin Ludwig, Claudia Stephan, Redaktion finanzen.ch mit Material von AWP
Passende Hebelprodukte
Weitere Links:
Trading Signals: Palantir: KI-Star mit deutlichen Rissen
Der Datenanalysespezialist wächst in den USA rasant und hob zuletzt die Prognose an. Doch an der Börse zählen derzeit andere Fakten: Europa sucht den Ausstieg, die Bewertung ist hoch und prominente Short-Seller erhöhen den Druck.Weiterlesen!
Nachrichten zu Micron Technology Inc.
|
22:42
|US-Speicherchiphersteller Micron übertrifft Erwartungen - Aktie legt deutlich zu (AWP)
|
20:27
|Micron Technology Aktie News: Micron Technology am Abend in Rot (finanzen.ch)
|
18:01
|Ausblick: Micron Technology stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
16:29
|Micron Technology Aktie News: Micron Technology tendiert am Mittwochnachmittag auf rotem Terrain (finanzen.ch)
|
23.06.26
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 beendet den Dienstagshandel im Minus (finanzen.ch)
|
23.06.26