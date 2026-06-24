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Milliardenverluste 24.06.2026 18:13:39

Tech-Korrektur trifft Musk hart: Verluste der SpaceX- und Tesla-Aktien kosten Elon Musk den Billionärs-Titel

Tech-Korrektur trifft Musk hart: Verluste der SpaceX- und Tesla-Aktien kosten Elon Musk den Billionärs-Titel

Nach dem jüngsten Tech-Ausverkauf hat Elon Musk seinen historischen Status als erster Billionär der Welt vorerst wieder verloren.

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• Tech-Ausverkauf kostet Musk den Billionärstitel
• Blick auf SpaceX und Tesla
• Jahresbilanz bleibt beeindruckend

Der Börsenabsturz dieser Woche hat Elon Musk seinen Billionärsstatus gekostet. Laut Forbes-Echtzeit-Daten beläuft sich sein Vermögen aktuell auf 970,3 Milliarden Dollar. Damit liegt er knapp unter der Billion-Dollar-Marke, die er erst Anfang Juni erstmals in der Geschichte überschritten hatte.

Ausgelöst wurde der Einbruch vor allem durch SpaceX: Ein Kursrutsch von 16 Prozent am Montag allein löschte rund 240 Milliarden Dollar aus Musks Vermögen, wie Barron's berichtet. Tesla verschärfte den Schaden am Dienstag mit einem weiteren Minus von 5,8 Prozent. Beide Unternehmen litten unter einem breiten Ausverkauf im Technologiesektor, der Investoren in dieser Woche schmerzhaft traf.

Die SpaceX-Aktie zeigte sich seit ihrem Börsendebüt am 12. Juni insgesamt volatil. Zuletzt schienen sich die Wogen jedoch etwas zu glätten - am Mittwoch gewann das Papier zuletzt 1,36 Prozent auf 158,24 US-Dollar. Ob das der Beginn einer ruhigeren Phase ist oder nur die Ruhe vor dem nächsten Sturm, bleibt abzuwarten. Die Tesla-Aktie notiert derweil 0,29 Prozent höher bei 382,73 US-Dollar. Trotz des jüngsten Einbruchs fällt die Jahresbilanz für Musk bemerkenswert aus. Sein Vermögen ist im bisherigen Verlauf von 2026 um mehr als 338 Milliarden Dollar gewachsen - ein Zuwachs, der das gesamte Nettovermögen von Larry Page, dem zweitreichsten Menschen der Welt und Google-Mitgründer, übertrifft. Trotz des verlorenen Billionärstitels bleibt Musk damit in einer finanziellen Liga, die schlicht keine Vergleiche kennt.

Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.ch

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