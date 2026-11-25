(RTTNews) - Below are the earnings highlights for AMBARELLA INC (AMBA):

Earnings: -$12.70 million in Q3 vs. -$15.11 million in the same period last year. EPS: -$0.29 in Q3 vs. -$0.35 in the same period last year. Excluding items, AMBARELLA INC reported adjusted earnings of $12.70 million or $0.28 per share for the period.

Revenue: $115.22 million in Q3 vs. $108.45 million in the same period last year.

-Guidance: Next quarter revenue guidance: $ 70.0 M To $ 75.0 M